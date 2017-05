Descubra o que vai acontecer nas novelas na próxima semana, dos dias 15 a 20 de maio 

Noveleiros 12/05/2017 | 16h18 Atualizada em

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo nesta semana de 15 a 20 de maio.



*** MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA ***

Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 15 de maio



Keyla manda para as amigas uma foto de todas com Tonico. Keyla tenta fazer as pazes com Tato. Lica não conta para Marta que Malu está com Edgar. Mitsuko manda Tina se afastar de Anderson e Ellen. Marta estranha o comportamento de Malu e questiona a amiga sobre Edgar. Clara tenta se explicar para Lica, que se afasta correndo. K1 e K2 enviam uma denúncia falsa sobre a lanchonete do pai de Keyla pelas rede sociais e um fiscal aparece no local. Marta vê Lica falando com Malu e Edgar. Roney avisa a Keyla que a lanchonete será interditada.



Terça-feira - 16 de maio



Keyla pensa em cancelar a festa de Tonico. Marta acusa Lica de traição e Leide sai em sua defesa. Marta se desculpa com Lica. Keyla, Lica, Benê, Ellen e Tina fazem um mutirão com os amigos na lanchonete. MB sente ciúmes de Felipe com Lica. Ellen tenta disfarçar a surpresa quando Jota revela o apelido virtual dela. Benê pede para Guto ensiná-la a tocar piano. Fio confessa a Anderson que gosta de Ellen. Roney se irrita quando vê a lanchonete sendo reformada, mas Keyla e Lica o tranquilizam. Keyla e Tato ficam tensos quando K2 questiona a paternidade de Tonico.



Quarta-feira - 17 de maio



Tato e Keyla mentem para K2. Felipe e MB convencem Clara a ir para a festa. Marta se encontra com Luís. Mitsuko obriga Telma a ir à festa do bebê. Marta e Luís veem Malu e Edgar no restaurante. Tina faz uma homenagem para Keyla, com a ajuda de Anderson. Ellen se recusa a dançar com Fio. Felipe toca a mão de Lica, sem que Clara veja. Ellen e Jota copiam os contatos dos convidados da festa. K1 e Juca dançam juntos. Tato faz um discurso para elogiar Keyla. Ellen conserta o aplicativo no celular de Jota. Keyla beija Tato e Benê fotografa os dois. Tina e Anderson se beijam e Telma não gosta. Clara vê Lica e Felipe se beijando e avisa a MB.



Quinta-feira - 18 de maio



Clara e MB tiram satisfações com Lica e Felipe. Tina enfrenta Telma. Fio e Jota discutem por causa de Ellen. Roney e Josefina não conseguem se entender. Benê beija Guto. Fio dança com Ellen e Jota os observa. Keyla vai à escola com Tonico e Tato, e K2 reage com despeito. Dóris flagra Fio falando com Ellen sobre o aplicativo que colocou nos celulares durante a festa. Ellen critica Benê por ter gostado de beijar Guto. Keyla garante a Dóris que não perderá o ano escolar. Os celulares com o aplicativo que Ellen instalou na festa começam a disparar ao mesmo tempo e a menina se desespera, com medo da reação de Dóris.



Sexta-feira - 19 de maio



Ellen marca um encontro com Jota para resolver o problema do aplicativo nos celulares. K1 e K2 elogiam, na frente de Dóris, o aplicativo de Ellen. Ellen consegue desativar o aplicativo dos celulares e estranha que o mesmo não tenha sido ativado por Jota. Ellen conta para as amigas o acordo que tem com Dóris. Anderson dispensa uma entrega indicada por Moqueca. Benê cobra de Guto a aula de piano e Keyla explica como ela deve agir com ele. Roney e Josefina implicam um com o outro. Tato pede para namorar Keyla. Dóris desabafa com Bóris e lamenta a decisão de expulsar Ellen do colégio.







*** NOVO MUNDO ***

Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 15 de maio



Thomas afirma a Domitila que pode promover seu encontro com Dom Pedro, caso ela se comprometa a ajudá-lo. Jacira aceita se casar com Piatã. Domitila e Thomas fazem um pacto. Avilez decide embarcar Dom Pedro à força para Portugal. Germana é atingida por uma pedra e Licurgo a socorre. Anna decide sair de casa com Nívea para se abrigar no palácio. Jacira e Piatã tentam esconder que dormiram juntos. Avilez ameaça Dom Pedro. Peter e Libério se preocupam com o povo. Joaquim leva todos que estão no palácio para a fazenda de Santa Cruz. Anna se despede de Joaquim. Piatã pede Jacira em casamento diante dos Tucarés. Dom Pedro afirma que resistirá às tropas de Avilez. Joaquim pede a ajuda de Wolfgang e Diara. Domitila e Thomas jantam juntos. Avilez invade o Paço.



Terça-feira - 16 de maio

Dom Pedro enfrenta Avilez. Leopoldina e Anna ficam aflitas na fazenda. Joaquim se une a Peter, Libério, Diara e Wolfgang e leva o povo para lutar a favor de Dom Pedro. Avilez desiste da batalha e é obrigado a retirar suas tropas. Cecília vibra com a notícia da vitória de Dom Pedro, enquanto Sebastião se esconde. Thomas passa a noite com Domitila. Piatã convence Jacira a seguir a tradição até o casamento. Leopoldina se preocupa com a saúde de João Carlos. Anna sente um leve desconforto por causa da gravidez. Dom Pedro manda Joaquim à fazenda Santa Cruz. Jacira encontra Ferdinando. Cecília escreve mais um artigo como Rosa Branca e Idalina se preocupa. As tropas de São Paulo e de Minas Gerais chegam ao Rio de Janeiro. Francisco pede a Chalaça que consiga o encontro de Domitila com Dom Pedro. Leopoldina se preocupa com Anna. Joaquim auxilia o parto de Anna.

Quarta-feira - 17 de maio



Anna dá à luz uma menina e Joaquim se emociona. Leopoldina impede Anna de contar a verdade para Joaquim. Domitila se despede dos filhos. Nívea ouve Anna dizer que Vitória não é filha de Thomas. Ferdinando afirma a Jacira que não deixará a mata. Dom Pedro recebe uma carta com a suposta rendição de Avilez e Chalaça desconfia. Piatã questiona Jacira por sua demora em voltar para a aldeia. Joaquim afirma a Anna que irá ajudá-la a proteger Vitória. Libério descobre que Cecília é Rosa Branca. Peter conquista a confiança de Amália. Germana sugere que Elvira faça uma nova simpatia para se aproximar de Joaquim. Diara, Wolfgang e Joaquim pedem que Dom Pedro acabe com a escravidão. Thomas instala Domitila em um hotel e a orienta a permanecer no quarto até realizarem seu plano contra Chalaça. Thomas encontra Anna com Vitória em seu colo.



Quinta-feira - 18 de maio

Thomas finge emoção ao conhecer Vitória. Piatã reclama do comportamento de Jacira para Padre Olinto. Thomas desconfia da paternidade de Vitória. Jacira entrega a Ferdinando as folhas que pegou na oca de Tibiriçá. Thomas leva Miss Liu para ajudar Anna. Leopoldina e Dom Pedro se preocupam com a saúde de João Carlos. Licurgo e Germana veem Avilez e Thomas em uma conversa suspeita. Ubirajara aconselha Piatã a tentar descobrir o que Jacira esconde. Licurgo bebe o café especial que Elvira preparou para Joaquim. Domitila questiona Thomas sobre a aparência de Vitória. Anna conta para Liu sobre seu livro. Chalaça desconfia da carta que recebe de Domitila. Cecília aproveita a saída de Idalina para encontrar Libério. Thomas arma para que Pedro acredite que Chalaça seja um traidor.



Sexta-feira - 19 de maio

Pedro se enfurece com Chalaça e manda prendê-lo. Thomas conta para Anna que entregou o traidor para Dom Pedro. Joaquim conversa com Chalaça, que descobre a armação de Domitila. Leopoldina não acredita que Chalaça seja um traidor. Anna acredita que Thomas pode ajudar Dom Pedro. Licurgo tenta beijar Elvira e Germana se enfurece. Diara enfrenta os fazendeiros na reunião com Dom Pedro. Peter passeia com Amália pelo jardim do convento. Sebastião reclama, em nome de todos os fazendeiros, do apoio que Dom Pedro deu para Diara. Jacira promete ajudar Ferdinando. Padre Olinto pede que Piatã não duvide de Jacira. Domitila faz insinuações sobre Anna que deixam Thomas intrigado. Anna fala com Liu sobre seu pai. Thomas ameaça Nívea, que acaba revelando que Vitória é filha de Joaquim.



Sábado - 20 de maio



Nívea se apavora com a reação de Thomas. Liu desconversa quando Anna a questiona sobre filhos. Dom Pedro impede Joaquim de beber o café preparado por Elvira. Licurgo confessa sua paixão por Elvira para Germana. Thomas descobre que Joaquim falou com Chalaça antes de ele ser deportado para Portugal. Piatã decide seguir Jacira. Ferdinando encontra a planta que procurava. Diara e Wolfgang ajudam pessoas escravizadas, fugidas da fazenda de Sebastião. Joaquim comenta com Dom Pedro sobre sua conversa com Chalaça. Germana faz ameaças a Elvira. Thomas diz a Domitila que Anna é sua prisioneira. Joaquim fala com o gerente do hotel onde Domitila está hospedada. Dom Pedro promove Joaquim. Chalaça promete se vingar de Domitila. Peter não consegue contar para Libério quem é o pai de Cecília. Idalina pede a Cecília que se afaste de Libério. Leopoldina implora que Peter salve a vida de seu filho. Thomas arma um encontro entre Domitila e Dom Pedro.







*** ROCK STORY ***

Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 15 de maio

Léo termina o namoro com Manu. Zac cede à chantagem emocional de Mariane e resolve ir almoçar com a mãe em Petrópolis. Gordo percebe que Chiara não gosta de ir para a casa de Lázaro. Gui não gosta de saber que Zac está em Petrópolis com a mãe. Gilda avisa a Daniel que quer se divorciar de Haroldo. Ricardo conta a Júlia o que descobriu sobre a relação de Lorena com Salvatore e Mário. Alex pede a Romildo e William para ajudá-lo a sair da prisão. Júlia comenta com Gui que teme descobrir que Lorena teve participação na morte de Mário. Glenda surpreende Nelson com um beijo. A banda 4.4 é vaiada quando Tom anuncia que o show foi cancelado pela ausência de Zac.



Terça-feira - 16 de maio

Gui diz a Júlia que Zac foi irresponsável ao ir para Petrópolis com Mariane. Zac promete não prejudicar mais a banda. Edith expulsa Nelson da sessão de fotos para a campanha de lingerie. Léo ajuda Stefany na venda das quentinhas. Ricardo diz a Júlia e Gui que desconfia de que Samira esteja fugindo e, por isso, sugere que eles viajem a Nova Iorque para encontrá-la. Mariane e Gui discutem. Lázaro não consegue agradar Chiara. Romildo se oferece para consertar o fogão de Néia. Gilda expulsa Marisa da churrascaria. Nicolau vibra ao saber que Luana está grávida. Zac fica indignado com Gui ao ver o vídeo da discussão entre o pai e Mariane. Lázaro diz a Diana que fará com que Gui agrida Mariane para acabar com a carreira do músico.



Quarta-feira - 17 de maio

Gui pede perdão a Zac por ter brigado com Mariane. Romildo e William conseguem roubar dinheiro da casa de Néia. Lázaro combina com Mariane uma forma de incitar Gui a agredi-la fisicamente. Ricardo conta a Júlia que descobriu que Salvatore é casado com uma brasileira. Mariane tenta simular uma briga com Gui, mas o músico não cai em sua armadilha. Syl visita Nanda na clínica. Gui diz a Zac que Mariane precisa de tratamento médico. Lázaro orienta Mariane a inventar que Gui a empurrou da escada. Mariane grava um vídeo denunciando Gui por agressão.



Quinta-feira - 18 de maio

Zac assiste ao vídeo da mãe e duvida da inocência de Gui. Diana conta a Gordo que a mulher que entrou em contato querendo investir na Som Discos agora enviou uma proposta para comprar parte da gravadora. Júlia viaja com Ricardo para os Estados Unidos. Manu inventa para Arthur que Stefany é uma garota de programa. Magoada, Stefany deixa o jantar sem que Léo a veja. Arthur avisa a Lázaro que Léo abrirá o show da cantora internacional no lugar da banda 4.4.



Sexta-feira - 19 de maio

Léo se preocupa com o sumiço de Stefany do restaurante. Para não preocupar Júlia, Gui diz que está tudo bem entre ele e Zac. Ricardo avisa a Júlia que conseguiu marcar uma entrevista com Samira. Lázaro apaga o vídeo que compromete Ramon. Stefany termina o namoro com Léo. Alex diz a William e Romildo que fugirá da cadeia. Júlia conta a Gui que Samira não compareceu à entrevista. Gui pede que Zac encontre Mariane. Lázaro aconselha Mariane a não sair do apartamento. Ricardo e Júlia encontram Samira trabalhando em um bar. Contrariando Gordo, Diana manda Bianca pedir mais detalhes sobre a proposta de compra da gravadora. Júlia e Ricardo observam Salvatore ameaçando Samira. Samira jura a Salvatore que não sabe onde está o caderno do mafioso. Diana avisa a Gordo que venderá sua parte na gravadora. Júlia finge para Samira que é Lorena.



Sábado - 20 de maio

Júlia descobre que Salvatore está atrás do caderno que Mário roubou. Gordo comenta com Eva que acredita que Diana venderá sua parte na gravadora para puni-lo. Júlia diz a Ricardo que o caderno do mafioso deve estar com Alex. Ricardo e Júlia decidem voltar ao Brasil. Léo apoia Almir, que finge ter sido atropelado para ficar perto de Néia. Nelson discute com Edith, e Glenda se aproveita da situação. Lázaro dá dinheiro para Mariane deixar o Rio de Janeiro. Yasmin conta a Zac que viu Mariane na casa de Lázaro. Mariane confessa a Zac que Gui não a empurrou da escada e que sua volta foi ideia de Lázaro. Gui decide se afastar da banda para não prejudicar a carreira dos meninos. Mariane confessa, durante entrevista na televisão, que Gui não a agrediu.







*** A FORÇA DO QUERER ***

Foto: Tata Barreto / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 15 de maio

Joyce exige que Ruy não se afaste de Cibele. Cibele fala com um amigo e decide sair de casa novamente. Rubinho tenta disfarçar a tensão quando Bibi afirma que viajará com ele. Jeiza se prepara para sua operação policial. Ritinha e Ruy descobrem o sexo do bebê. Cibele faz um ensaio fotográfico. Irene fica satisfeita quando Miraceli é chamada para uma entrevista no escritório de advocacia. Ritinha confessa a Marilda que quer que Zeca continue gostando dela. Jeiza avisa a Cândida que não quer Ritinha em sua casa. Dantas ameaça desmascarar Cibele. Biga compra um ingresso para o show de Jane di Castro e Nonato tenta conseguir uma entrada com ela. Ruy se surpreende com o vídeo que Cibele divulga na internet.



Terça-feira - 16 de maio

Joyce se desespera com o vídeo. Ruy não gosta quando Ritinha fala de Zeca. Mira é contratada por Caio e revela que sabe um grande segredo de Irene. Silvana pede dinheiro emprestado a Caio. Dantas se enfurece ao ver que Shirley o abandonou e levou quase todos os seus aparelhos eletrônicos. Rubinho recebe as coordenadas de um encontro à noite e fica nervoso quando Bibi avisa que eles irão para a Estudantina. Zeca afirma a Abel que falará com a advogada sobre seu divórcio. Jeiza consegue um apartamento para Edinalva e a expulsa de sua casa. Eugênio atende um telefonema de Irene, na frente de Joyce, e tenta disfarçar. Zeca decide fazer uma surpresa para Jeiza. Rubinho deixa a Estudantina e Yuri o vê saindo de casa em um carro estranho.



Quarta-feira - 17 de maio

Rubinho deixa recados no celular de Bibi. Zeca pede Jeiza em casamento. Eugênio tenta ser solidário a Joyce. Mira teme que Caio descubra a verdade sobre ela. Eugênio recebe o contrato de aluguel de Edinalva e fica furioso. Jeiza exige a presença de Alan em sua festa de noivado. Cibele questiona Dantas sobre seus sentimentos por Shirley. Silvana furta dinheiro de Eurico. Cibele chega para trabalhar na C.Garcia e todos se surpreendem. Simone avisa que ajudará Ivana a se arrumar para o jantar na casa de Heleninha. Edinalva recebe o pedido de desculpas de Eugênio e provoca Abel. Yuri conta para Bibi que Rubinho não pegou um táxi para sair de casa. Ritinha e Cibele se encontram.



Quinta-feira - 18 de maio

Cibele é irônica com Ritinha e Biga se preocupa. Jeiza e os policiais monitoram a conversa de uma facção criminosa. Eurico descobre o furto de seu dinheiro e desconfia de Biga e Nonato. Depois de conversar com a psicóloga, Ivana compra novas roupas. Dantas se surpreende com o comportamento de Cibele. Eugênio não atende o telefonema de Irene e Ivana desconfia. Ritinha conta para Marilda que Ruy está com ciúmes de Zeca. Silvana devolve o dinheiro para Eurico. Alan chega para a festa de noivado de Jeiza e Zeca não gosta. Jeiza e Zeca ficam noivos. Jeiza é chamada para trabalhar no meio da festa de noivado e Zeca se irrita.



Sexta-feira - 19 de maio



Zeca decide ir com Jeiza para o batalhão. Cibele tem uma conversa séria com Joyce. Dantas afirma a Silvana e Eurico que não quer mais saber de Shirley. Leila torce o pé ao sair do carro e Bibi a ajuda, deixando Caio nervoso. Eurico revela a Leila que Bibi foi namorada de Caio. Uma policial aborda Zeca no estacionamento. Todos brindam ao noivado de Caio e Leila. Jeiza acerta com os policiais a operação. Nonato é hostilizado na rua por estar travestido. Zeca afirma a Abel que fará com que Jeiza mude depois que se casar com ela. Leila questiona Caio sobre Bibi. Edinalva pede para Eugênio comprar os móveis para sua casa. A psicóloga de Ivana pede para conversar com Eugênio. Cibele procura Ruy na empresa. Ritinha e Jeiza se conhecem.



Sábado - 20 de maio



Jeiza se irrita quando Ritinha fala sobre seu casamento com Zeca. Zeca vê a ex-noiva e fica perturbado. Cibele vê Shirley saindo de um bar com um homem e conta para Dantas. Ritinha sente-se mal ao chegar do banho de mar. Dita comenta com Silvana que acredita que Eurico irá procurar o relógio que foi de seu pai. Bibi decide o lugar para onde viajará com Rubinho. Jeiza consegue mais informações do esquema da facção criminosa. Heleninha e Caio recebem um cartão-postal do pai. Edinalva pede para Zeca transportar sua mudança. Eugênio decide se afastar de Irene. Jeiza e os policiais se preparam para a operação.







*** OS DIAS ERAM ASSIM ***



Foto: Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 15 de maio



Renato se enfurece ao saber do casamento de Alice e pensa em voltar para o Brasil. Vitor discute com Alice. Rimena pede para Renato não ficar sozinho. Maria percebe a troca de olhares entre Gustavo e Vera, quando Domingos fala de Renato. Vitor se consola com Sara. Alice dorme na casa de Kiki. Renato não consegue ligar para o Brasil. Toni reclama da falta de apoio de Monique. Kiki tenta convencer Alice a continuar casada com Vitor. Rimena se preocupa com Renato, que se embriaga em um bar. Gustavo pede para Vera contar a verdade para a família. Renato e Rimena se amam. Vitor volta para casa e se surpreende por não encontrar Alice. Alice decide acabar com seu casamento.



Terça-feira - 16 de maio

Alice discute com Arnaldo e decide sair de casa. Rimena chora ao ver Renato dormir com o recorte do jornal com a foto de Alice. Vitor implora que Alice volte para ele. Renato acorda e procura Rimena. Laura aconselha a filha a não se iludir com Renato. Hernando sugere inscrever Renato em um projeto de medicina humanitária. Vitor decide morar fora do Brasil com Alice. Cora quita sua dívida com Marcos. Renato e Rimena decidem tentar ficar juntos. Vitor avisa a Alice que eles irão morar fora do Brasil depois que o bebê nascer. Vera repreende Maria por querer falar de Renato. Passam-se alguns meses. Monique percebe que Alice se casou grávida e comenta com Toni. Renato e Rimena começam a namorar. Cátia reconhece um dos agentes no meio dos estudantes e avisa a Maria. Maria estranha quando Vera recebe uma carta do Chile. O filho de Alice nasce. Renato se casa com Rimena. Vera lê a carta de Renato para Gustavo, sem perceber a presença de Maria.



Quinta-feira - 18 de maio

Maria se revolta e Gustavo tenta tranquilizá-la. Renato e Rimena saem em lua-de-mel. Vitor avisa a família sobre o nascimento do bebê. Vera lamenta por não ter mostrado para Alice a carta de Renato. Marcos avisa a Cora que irá à construtora cobrar de Vitor o dinheiro que ela lhe deve. Vitor se preocupa com a possibilidade de o filho descobrir que ele não é seu pai biológico. Renato lembra de Alice na noite de núpcias. Vitor exige que Amaral continue monitorando Renato. Cora pede que Amaral impeça Marcos de importuná-la. Alice escolhe um nome para o filho. Passam-se algumas semanas. Marcos aparece na casa de Cora, que o ataca. Vitor reclama da falta de intimidade com Alice. Renato e Rimena se preparam para iniciar o projeto de medicina humanitária. Alice se entrega a Vitor. Amaral se livra do corpo de Marcos e Cora o observa.



Sexta-feira - 19 de maio



Alguns dias se passam. Alice se prepara para viajar e se despede de Arnaldo. Vitor convida Cora para morar com ele fora do Brasil. Vera recebe uma carta de Renato e se preocupa. Rimena encontra o recorte de jornal com a foto de Alice na carteira de Renato e se irrita. Gustavo procura Cátia. Vitor mostra a Amaral e Arnaldo a foto de Laura com a carta de Padre Nuno no jornal. Alice se despede de Renato em seu falso túmulo. Gustavo vê Maria em um protesto e corre para ajudar a irmã. Josias teme pela segurança de Natália. Toni marca um encontro com Monique, mas acaba dormindo dentro do banheiro. Renato rasga a foto de Alice na frente de Rimena. Gustavo decide ir embora e Vera se desespera.







