Descubra tudo sobre o único órgão projetado para o prazer feminino

Oi, gurias! Eu não sou muito experiente em sexo, mas acho que o clitóris da minha namorada deve ser meio problemático. É que, quando eu vou fazer sexo oral nela, ou quando vou tocar com os dedos nele, ela diz que tem um aflição quando eu toco lá.



Será que todos os clitóris são assim, tão sensíveis? Será que, com o sexo oral, pode machucar?



Caro amigo, saiba que o clitóris, é, sim, muito sensível. Vamos começar lembrando que a sua principal função é ser o único órgão projetado para o prazer.



A cabeça ou a chamada glande do clitóris apresenta, normalmente, 8 mil feixes de fibras nervosas — aproximadamente, o dobro da quantidade encontrada no pênis. Esse monte de terminações nervosas no clitóris deixa-o muito sensível ao toque direto ou se for exercida uma pressão nele.



Estímulo



Por isso, querido leitor, é fundamental manter cuidados de higiene com as unhas e evitar, ao máximo, colocar seus dentes nele — a não ser que isto faça parte do jogo erótico de vocês. A partir de então, use seus dedos indicadores e médios para puxar para fora uma espécie de pelezinha que reveste o clitóris, deixando-o exposto, pronto para receber carícias.



Só que, antes de todo este processo, é importante deixá-lo bem úmido. Você tem que saber fazer sexo oral nela, explorando a forma mais prazerosa no momento em que estiver entre seus lábios.



Quando uma mulher chega ao orgasmo com o sexo oral, é, praticamente, impossível seu par não identificar se ela chegou ou não ao clímax. Depois deste feito, aguente as consequências de ter uma mulher apaixonada ligando a toda hora para você!



Dúvidas e sugestões, escreva para falandosesexo@diariogaucho.com.br