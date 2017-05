"É de Casa", "Tamanho Família" e mais: a programação de Dia das Mães na TV

Dicas 12/05/2017 | 12h00 Atualizada em

Como Será?

O Como Será? deste sábado vai contar a história de quatro famílias: da Joyce e do Gui, da Kátia e da Laurinha, da Samantha e do Patrick e da Ana Claudia e do Pedro. São mães e filhos com idades e rotinas diferentes, mas com duas características em comum: o amor e o fato de que os quatro filhos têm Síndrome de Down. RBS TV, sábado, 7h.





É de Casa especial



Bianca Andrade Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

No É de Casa, o Spa das Mamães vai trazer dicas para filhos fazerem cremes caseiros e massagens nas mães, e a blogueira Bianca Andrade vai ensinar a fazer uma maquiagem para as mães usarem no domingo. O programa vai contar ainda histórias de mulheres que são guerreiras e se desdobram em mil e uma atividades para dar conta de tudo. RBS TV, sábado, a partir das 9h.





Estreia no Caldeirão



Foto: Catarina Rangel / TV Globo/Divulgação

O Caldeirão do Huck tem novidade: o quadro Árvore dos Desejos. Luciano Huck percorre escolas do Brasil para realizar desejos não-materiais de alunos para pessoas que fazem parte da sua vida. Na edição especial de Dia das Mães do quadro Encontrar Alguém, o apresentador e sua equipe ajudam a fazer um encontro entre mãe e filho acontecer. RBS TV, sábado, 14h30min.





Duas mães no Tamanho Família



Foto: Cesar Alves / TV Globo/Divulgação

O almoço de Dia das Mães conta com a companhia de Claudia Raia e Fafá de Belém, convidadas de Márcio Garcia no Tamanho Família. Cercadas de filhos e sobrinhos, elas são daquelas que elogiam, mas também entregam os segredos em público, e, claro, se emocionam. As duas contam como subverteram a criação dos pais para conseguir explorar seus dotes artísticos e como criaram seus filhos. RBS TV, domingo, 13h.





Domingo com Dona Hermínia



Foto: Páprica Fotografia / Divulgação

No Multishow, o Dia das Mães terá música e humor. A partir das 10h, o TVZ Especial traz uma seleção de clipes escolhidos pelas mães de artistas que sempre marcam presença no programa, como Ferrugem e Lucas Lucco.Ao longo do dia, Dona Hermínia, personagem de Paulo Gustavo, invade as telas do canal através de pílulas espalhadas pela programação para garantir uma boa dose de risadas. E, a partir das 19h, os momentos mais hilariantes dessa mãezona estarão reunidos em um episódio especial do programa 220 Volts. Multishow, domingo, ao longo da programação.