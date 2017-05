Ex-BBB Emilly aluga flat por R$ 11 mil e contrata equipe de Paulo Gustavo

Tá podendo 15/05/2017 | 10h15 Atualizada em

A campeã do BBB 17, Emilly Araújo, fixou residência no Rio de Janeiro. A moça só veio ao Rio Grande do Sul rapidamente, no último final de semana, para ver a família. Agora, o negócio dela é faturar com a fama em terras cariocas.

Emilly, Mayla e o pai estão morando em um flat de luxo na Barra da Tijuca, zona nobre do Rio. O aluguel custa a bagatela de R$ 11 mil por mês, mas com o dinheiro do prêmio já na conta, a gaúcha não tem do que se queixar.

Leia mais:

Emilly Araújo mostra corpão e ganha elogios de seguidores

Campeã do "BBB 17", Emilly renova contrato com a Globo até 2018



A carreira artística também está encaminhada. Emilly contratou a equipe que cuida da assessoria do comediante Paulo Gustavo. Mas por enquanto, as gêmeas do BBB têm recusado quase todos os convites para presença VIP em eventos. Segundo o Extra, elas consideram os cachês muito baixos.

Foto: Instagram / Reprodução

Emilly e Mayla ganham muitas roupas, acessórios e convites, tudo em troca de divulgação em suas redes sociais.

Leia mais notícias