Hoje em "Novo Mundo": Dom Pedro diz ao povo que fica no Brasil

Romances e personagens de ficção, mas com uma pitada de aula de História do Brasil. Assim é Novo Mundo, que exibe nesta sexta-feira um momento marcante do nosso país.

Pressionado pela Coroa Portuguesa para voltar ao país de origem, Dom Pedro (Caio Castro) quer permanecer no Brasil, e para isso, tem o apoio de boa parte de seu povo.

O retorno da Família Real foi adiado graças à justificativa de Leopoldina (Letícia Colin), de que não pode viajar de navio com uma gravidez avançada. Mas chegou a hora de decidir, afinal, a pressão vem de todos os lados.

Quem dá uma forcinha para a decisão do Príncipe Regente é Joaquim (Chay Suede). O herói consegue recolher 8 mil assinaturas de brasileiros em um manifesto pedindo a permanência de Dom Pedro no país.

Assim, emocionado com todo o apoio que recebe de seus súditos, Dom Pedro dirá a famosa frase:

— Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico!