Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 14/05/2017 | 06h00 Atualizada em

Faça pouco, mas envolva seu coração no pouco que você fizer hoje. Movimentos sofisticados tendem a ser distorcidos com muita facilidade num dia como hoje. Faça o que você gosta, sem se fazer gostar por ninguém. É assim.



Satisfazer desejos parece sempre ser a única forma de produzir bem-estar. Nem sempre, porém, os resultados comprovam essa teoria. Hoje é um desses dias em que seria melhor você se antecipar mentalmente aos resultados.



As boas intenções de impressionar alguém podem se converter num tiro que sai pela culatra. Hoje é um tipo de dia em que seria melhor você não se esforçar de forma exagerada para que alguém ao seu lado se sinta bem.

O ambiente sedutor pode ser muito interessante e atrativo, mas sua alma há de ficar com a pulga atrás da orelha, pois, por trás da sedução sempre se oculta uma intenção que não se torna evidente de imediato.

Gostar ou não do que precisa ser feito é absolutamente irrelevante, precisa ser feito e ponto final. Cuide para que a orientação seja sempre determinada pela necessidade e não pela ditadura dos gostos e desgostos particulares.

Vários assuntos atraem sua atenção, mas são apenas sedutores. Procure usar seu discernimento hoje, pois, por trás de aparências bonitas não há de jeito algum experiências que vão se mostrar satisfatórias a você.



De nada adiantará argumentar, contra os fatos não se pode lutar, tornam evidentes questões que de forma alguma poderiam ser distorcidas. Porém, as pessoas insistem em fazer crer o que é incrível, mas o tempo sempre ganha.

Nada se perde, tudo se transforma, porém, no caminho muitas coisas apodrecem e estragam. Cuide para preservar seu ritmo cotidiano da melhor forma possível, para que esse brinde com bem-estar e progresso contínuo.



O que for verdadeiramente seu ninguém poderá tirar de você. Será possível que as pessoas distorçam os fatos e compliquem o caminho, mas o tempo estará sempre ao seu favor para você fazer as devidas intervenções.

Pouca coisa será suficiente para seu bem-estar de hoje. Por isso, prefira simplicidade, pois, se for em busca de bem-estar se aproximando a lugares e pessoas sofisticadas, talvez o tiro saia pela culatra.

Há coisas que ainda não estão amadurecidas o suficiente para ser conversadas e seria precipitado de sua parte coloca-las em cima da mesa. Provavelmente isso as faria ser interpretadas de forma distorcida. Melhor não.

As argumentações de hoje não esclarecem, mas exercem o efeito contrário, confundem ao apresentarem questões irrelevantes, mas de uma forma que parecem imprescindíveis. Cuidado para não se desgastar demais com isso.