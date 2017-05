Jornalista Marcelo Rezende revela que está com câncer

Afastado da TV 15/05/2017 | 10h58 Atualizada em

Aos 65 anos, o apresentador da Rede Record Marcelo Rezende está com câncer no pâncreas. Ele revelou a informação no programa Domingo Espetacular na noite de domingo (14). A entrevista, na casa de Rezende, em Santana do Parnaíba, São Paulo, foi gravada horas antes de ele se submeter a quimioterapia. O apresentador está afastado do programa Cidade Alerta.

Durante a conversa, Marcelo Rezende explicou que a falta de apetite e a aversão ao vinho — bebida da qual disse gostar muito — serviram como alerta para que procurasse ajuda médica.

— Eu vi que estava doente, com alguma coisa no fígado. Meu paladar tinha mudado — contou.

Segundo Rezende, um dia após fazer uma série de exames, chegou a notícia.

— Deu que eu tinha um tumor no pâncreas, que irradiou para o fígado — explicou.

Apesar da doença, o apresentador se mostrou confiante.

— De repente, eu descubro, do dia para a noite, que estou doente. Só de falar a palavra, parece que o mundo desaba. Desaba coisa nenhuma — disse Rezende. E completou: — Homem não foi feito pra ter medo. Homem que tem fé não tem medo.

A única preocupação do apresentador, conforme o próprio Rezende, é com sua família. Ele é pai de cinco filhos, cada um de um relacionamento.

— Meus filhos ficaram alucinados, perturbados. Eu sento com eles e digo: "calma". Eu que tenho que acalmá-los. Expliquei pra eles meu olhar em relação à morte e em relação à vida. Tenho que apostar na vida, porque essa é a minha convicção — garantiu.

Em sua página no Facebook, mensagens de fé são publicadas por ele e deixadas por seus seguidores.

