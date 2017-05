Jurada do "MasterChef" Paola Carosella fala sobre ser mãe sem culpa

Desabafo 14/05/2017 | 15h53 Atualizada em

Paola Carosella com sua filha Francesca

Paola Carosella com sua filha Francesca Foto: Reprodução / Instagram

A jurada do programa Masterchef, da Band, Paola Carosella utilizou o seu perfil no Instagram neste domingo (14) para fazer um desabafo sobre a maternidade.

Ela falou sobre o fato de que ser mãe nem sempre é fácil e afirmou que as mulheres não podem se culpar: "uma mãe carregada de culpa por não ser uma mãe perfeita enche de culpa e peso aos filhos por não serem perfeitos. Eu gosto de ser mãe. E como tal sou absolutamente imperfeita. Mas me perdoou e celebro que consigo fazer o melhor possível", escreveu na legenda de uma foto que postou com sua filha Francesca.

Aproveitando a reflexão, Paola também deixou um ensinamento para a menina: "seja livre e não sinta culpa. Faça o melhor que puder, intensamente e se permita e perdoe errar".