Magali Moraes e a viagem no tempo através de uma foto

Coluna da Maga 15/05/2017 | 10h00 Atualizada em

Hoje em dia, a gente tira fotos de tudo e de todos. É tão fácil registrar qualquer momento. Se a imagem ficou ruim, sempre tem como melhorar. Vai dizer que não dá uma dor ouvir uma amiga contar que perdeu o celular, mas o que ela mais lamenta é não ter salvo as últimas fotos do filhinho que estavam lá? E que alívio quando outra amiga resgata da parede do colégio uma foto original do filho viajando sozinho pela primeira vez, foto que deveria estar em casa, sã e salva dentro do álbum?



São verdadeiras relíquias. No fíndi, viajei no tempo com uma foto assim. Meu irmão mais velho, aos dois anos, sentadinho no muro ensolarado na frente do chalé dos nossos avós em Capão da Canoa. Lá no fundo, à sombra, o vulto do meu vô em pé na porta. Forçando os olhos, dá pra ver as rodas de um carrinho de bebê atrás de uma cadeira. E uma mulher morena sentada, talvez com um bebê no colo. Eu e minha mãe, só pode!! Entendeu o valor sentimental dessa foto desbotada?

Saudade

Consegui lembrar de tantas coisas que já estavam desbotando na memória. O chalé por dentro, as portas dos quartos (3 ou 4?) que davam pra sala, a peça depois da cozinha, a mesa com bancos compridos feitos pelo vô, os pinheiros no pátio, a passagem por onde cortávamos caminho pra ir à praia, os passeios no centrinho depois da janta, os primos e tios veraneando junto. Consegui até me imaginar no colo do meu pai, na varanda à noite, olhando a lua. Tia Bete, obrigada por dividir com a gente essa saudade!

Por que antigamente se tirava tão poucas fotos? Ou aquilo era o normal e hoje estamos virados nos doidos das selfies, fotografando até poste de luz? Termino essa coluna com um pedido aos meus tios, tias, primos, primas, amigas de infância (e fica a dica pros leitores). Vamos vasculhar as caixas de fotos e trocar entre nós essas lembranças incríveis? Dá pra fazer a foto da foto e compartilhar. O passado unindo o presente.