Manoel Soares se emociona com homenagem da mãe no "Encontro com Fátima Bernardes"

Orgulho da mamãe 12/05/2017 | 12h35 Atualizada em

Os novos rumos na carreira de Manoel Soares já começaram com muita emoção. O jornalista, que passou a integrar a equipe do Encontro Com Fátima Bernardes, foi homenageado pela mãe no programa desta sexta-feira.

Em comemoração ao Dia das Mães, a atração não poderia ter outro tema. A emoção tomou conta quando dona Ivonete, mamãe coruja de Manoel Soares, falou sobre as dificuldades que enfrentou para criar o filho.

No depoimento, Ivonete lembrou que a família era muito pobre e que, certa vez, sugeriram que ela desse o filho para outra pessoa criar, para que o menino tivesse mais oportunidades:

— Eu olhava nos olhinhos do Manoel e não conseguia me separar dele. Eu não vou dar meu filho pra ninguém criar, eu vou criar o meu filho. Se ele tiver que ser alguém, vai ser comigo.

O repórter nem conseguiu falar depois de ouvir as palavras da mãe. Fátima Bernardes ressaltou o orgulho de dona Ivonete pelo sucesso do filho, e contou que Manoel mostrou um áudio em que se ouvia sua mãe gritando e chorando de alegria ao ver o filho contratado pela Rede Globo.

Confira o vídeo!