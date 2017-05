Michele Vaz Pradella: "Caminhos das protagonistas se cruzam em 'A Força do Querer'"

Noveleiros 13/05/2017 | 10h00 Atualizada em

Três mulheres fortes e decididas, cada uma com seus defeitos e qualidades, mas com muita coisa em comum. À primeira vista, parecia que Ritinha (Isis Valverde), Bibi (Juliana Paes) e Jeiza (Paolla Oliveira) não tinham nada que pudesse uni-las. Mas nos próximos capítulos de A Força do Querer, os destinos das protagonistas ficarão cada vez mais entrelaçados.

Bibi e Ritinha já se aproximaram, agora são praticamente amigas de infância. A esposa de Rubinho (Emílio Dantas) tomou as dores da "sereia" e virou sua protetora. E nos próximos capítulos, Ritinha vai conhecer Jeiza, a nova namorada de seu ex, Zeca (Marco Pigossi). Por uma ironia da vida, é a policial quem vai fazer o parto da paraense, com direito a um convite para ser madrinha da criança. Bebê que, por sinal, é filho de Zeca!

Inimigas íntimas



Mais adiante na trama, Jeiza começa a trabalhar como segurança de Caio (Rodrigo Lombardi). A essa altura, ela estará separada de Zeca e acabará se envolvendo com o ex de Bibi. Isso é só um dos motivos que levarão Bibi a odiar a policial. As duas se tornarão inimigas mortais depois que a morena entrar para o mundo do crime.



Gloria Perez não dá ponto sem nó, e nessa intrincada rede de relacionamentos, o telespectador ficará cada vez mais enredado na história.