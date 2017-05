Pouco glamour, muito humor: Rafa Brites conta por que fala na maternidade real em suas redes sociais

Entrevista exclusiva 13/05/2017 | 12h00 Atualizada em

Rocco, de três meses, filho da repórter do Mais Você Rafa Brites, 29 anos, e do apresentador do Esporte Espetacular Felipe Andreoli, 37, chegou para mudar a vida da família. Desde a gravidez, a mãe do pequeno vem dividindo um pouco de sua rotina com os seguidores das redes sociais com relatos cheios de humor, que tentam lembrar as outras mães que nem tudo é tão fácil como parece.



Em clima de domingo dedicado a elas, confira uma entrevista exclusiva com esta gaúcha que faz questão de frisar: quando o assunto é maternidade, não cabem julgamentos. Apenas informação e apoio.



Às mamães não famosas, a psicóloga e professora da Feevale Michele Terres Trindade fala sobre as dificuldades pós-parto. E ainda ensina a lidar com o que vem por aí. Feliz Dia das Mães!

Comemoração

O primeiro Dia das Mães com o filho no colo é especial para qualquer mulher _ ainda mais para as mamães de primeira viagem. Para Rafa Brites, a data terá importância dupla. Além de celebrar com o pequeno Rocco, de três meses, ela quer homenagear outra pessoa especial.



– Eu sempre achei que esse primeiro Dia das Mães ia ser voltado pra mim. Mas, agora que me tornei mãe, eu quero dedicar o dia à minha mãe, Maria. É aquele clichê: só depois de virar mãe que a gente entende o que elas passam – diz ela, em um bate-papo por telefone com Retratos da Fama.



E a comemoração vai seguir a tradição dos gaúchos (Rafa nasceu e viveu em Porto Alegre até os 12 anos, e seus pais ainda moram aqui): um churrasco na casa da família Brites Andreoli, no Rio de Janeiro.



Com a mãezona Foto: Instagram / Reprodução

Desafio emocional



Ter um bebê em casa, por si só, já é um desafio e tanto. Com a Rafa, não é diferente. Quando questionada sobre qual tem sido o seu maior desafio durante os três primeiros meses com o pequeno Rocco, ela desabafa:



– Antes de ser mãe, a gente se preocupa com a parte prática da maternidade, acredita que esse vai ser o desafio: rotina, afastamento do trabalho, horas sem dormir. Na verdade, o grande desafio não é prático, é emocional. A carga é muito grande. A gente sente de tudo: o amor imensurável, o medo, uma insegurança em relação ao futuro. Isso me surpreendeu. não é a vida exterior, é interior que desafia.



Rotina puxada... mas com humor

Desde a gravidez, Rafa divide com os seguidores do Instagram – que, na última quarta-feira, chegaram a 1 milhão – um pouco da sua rotina. As dores e as delícias da maternidade, situações boas, outras nem tanto, a rotina dela e do pequeno... tudo permeado por toques de humor. As postagens tem feito sucesso.



– Em situações de adversidade, podemos transformar isso num drama ainda maior ou numa coisa tragicômica. Nada é só ruim ou só bom. Tem coisas que, na hora, parecem um drama. Depois, tento rir de mim mesma – conta ela, que dá exemplos:



– Foi assim com a foto que postei, dizendo que nunca esperei tanto por um arroto masculino, até em coisas sérias, como quando o Rocco ficou internado. Chorei muito, encostada na parede. Depois, contava para todos que eu parecia uma lagartixa.



Minha cara quando ouço a frase: Assim você vai acostumar ele só no colo... Vou... vou mesmo! #ocoloémeu #ofilhoémeu #alombaréminha #quemnãovaidormirsoueu! Enfie vc seu filho chorando no berço. O meu vai ficar aqui afofado! Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites) em Abr 20, 2017 às 6:38 PDT

Até comemoro Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites) em Abr 23, 2017 às 3:57 PDT

Os motivos de tanto sucesso pelas redes, para ela, é a verdade dos relatos, que causa identificação:



– Às vezes, nas redes sociais, a gente acaba expondo só o lado glamouroso das coisas. Por eu compartilhar também as dificuldades, as outras mães se identificam. Elas dividem suas histórias comigo, se falam entre elas pelos comentários. A minha rede social passa a ser uma rede de mães.



O conteúdo, segundo Rafa, não é planejado. E as mensagens de apoio chegam em maior número do que as críticas e pitacos, tão comuns quando o assunto é maternidade.



– O importante, pra mim, é ser uma mãe possível. O que funciona pra uma não funciona pra outra. A estrutura que uma tem, outra pode não ter. Maternidade é pessoal, e as mulheres não devem julgar, mas apoiar umas às outras – defende.



Rostinho revelado, sem arrependimentos



Quando Rocco nasceu, Rafa e Felipe decidiram não mostrar o rostinho dele nas redes sociais.



– A princípio, eu queria preservá-lo. Ele tem seu livre-arbítrio. Não é porque os pais dele escolheram se mostrar que ele tem que ter essa decisão também. Mas isso gerou uma curiosidade maior – conta.



Essa curiosidade fez o bebê virar o centro das atenções. Justamente o que os pais não queriam.



– Ele virou assunto, e isso eu não quero. Não falo dele. Falo de maternidade, falo sobre mim. Resolvi mostrá-lo porque ele faz parte da minha vida. Se permitir mudar de opinião é uma coisa muito libertadora. Ele vai entender que nasceu nesta família. Nosso trabalho tem seus ônus e bônus, e não podemos blindá-lo da realidade.



Pela solidariedade

Com pouco mais de um mês de vida, Rocco teve uma bronquiolite (infecção que gera acúmulo de líquido nos pulmões) e precisou ficar seis dias internado na UTI. Da experiência difícil, Rafa viu uma oportunidade de ajudar outras mães, com a doação de leite materno:



– Quando Rocco nasceu, passei reto pela UTI neonatal. Mas precisei voltar com ele pro hospital, e convivi com mães e bebês prematuros. Aquele sofrimento faz o leite de muitas delas secar. Uma mãe nessa situação pensa "como eu vou alimentar o meu filho?". Isso é uma cadeia de maus pensamentos que faz o leite não vir. Percebi que a doação de órgãos e de sangue, por exemplo, são muito divulgadas. A de leite, não.



Além de fazer a sua parte, Rafa ainda divulga a importância dos bancos de leite. Ela participa de uma campanha das marcas Dove Baby e Uber, em São Paulo, que auxilia mães dispostas a doar a levar seu leite para os locais de coleta, com custos reduzidos.



– Com um recém-nascido em casa, a mulher não consegue nem escovar os dentes, muito menos levar o leite até algum lugar. Mas cada gota de leite é valiosa. Um litro de leite pode salvar dez bebês.



Hoje to participando de um evento incrivel onde conheci historias de algumas mães que tiveram bebes prematuros e não conseguiram amamentar. Entendi a importância da doação de leite materno para ajudar esses bebes a superarem essa fase tão difícil. Ao doar o leite doa-se também amor e carinho a essas mamães e seus bebes. Mais informações no link na minha bio. Vamos todos olhar para essa causa? #doeleitematerno #ajudeumprematuro Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites) em Mai 10, 2017 às 9:33 PDT

Futuro

O sucesso dos textos nas redes sociais é tanto que Rafa já está tratando de levar esse talento adiante.



– De tantos pedidos que eu recebo, comecei a escrever um livro. Estou bem animada. Escrevo durante a madrugada, quando acordo para amamentar. O Rocco dorme, e eu perco o sono – conta.



Mas as histórias da maternidade vão continuar apenas no Instagram:



– É um livro de reflexões sobre o cotidiano, sempre com humor e sensibilidade. Estou no meio do processo, devo lançar no final do ano.



Vida real

/// Assim que o bebê nasce, é normal que a mãe sinta uma desorganização inicial: a rotina muda, o sono diminui, o cansaço bate. Apesar da visão romântica que muitas pessoas têm da maternidade, tenha em mente que este é um grande desafio.



/// Muitas vezes, vendo essa situação, pessoas da família tentam ajudar, mas acabam se metendo demais. Diga a todos como eles podem auxiliar sem atrapalhar você.



/// Busque informações e tome as suas decisões, de acordo com o que achar melhor para o seu bebê. Não compare a sua vida com a de outras mães.



/// Logo após o parto, é comum a mãe sentir ansiedade, ficar sensível e insegura, devido aos hormônios. Se, em algumas semanas, a situação continuar, vale uma avaliação psicológica.



/// Nos primeiros dois ou três meses, é normal que a mulher se enxergue somente como mãe, e esqueça um pouco de si. Quando se sentir pronta, comece a fazer pequenas atividades sem o bebê, como ir ao supermercado, arrumar o cabelo ou fazer a unha.



/// Se você convive com uma mulher que teve filho há pouco tempo, fique atento às necessidades e ao comportamento dela. Esteja pronto para ajudar, sem dar pitacos demais.



*FONTE: Michele Terres Trindade, psicóloga clínica e professora da Feevale.