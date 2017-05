Thaís Fersoza revela nome de segundo filho com Michel Teló

Dia das mães 14/05/2017 | 15h04 Atualizada em

A atriz e youtuber Thaís Fersoza usou o perfil dela no Instagram para compartilhar o nome escolhido para o filho com o sertanejo Michel Teló. Com a hashtag #MamãeDaMelindaEDoTeodoro, a atriz publicou um post em homenagem ao dia das mães e compartilhou uma foto da família.



Coração acelerado com essa foto.. amanhã o dia vai ser ainda mais especial! Que benção poder ter meus pequenos comigo.. não podia ser melhor, não podia ser mais mágico... uma no colo e um no ventre! Meus amores.. #MamãeDaMelindaEDoTeodoro ¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza) em Mai 13, 2017 às 6:22 PDT

Em fevereiro, o casal anunciou estar à espera do segundo filho, que se chamará Teodoro. A outra filha do casal, Melinda, nasceu em agosto de 2016.



