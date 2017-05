Vivianne Pasmanter conta que sofre para ficar feia em "Novo Mundo": "Minha filha fica revoltada"

Noveleiros 16/05/2017 | 10h11 Atualizada em

Aparecer linda e maravilhosa nas novelas é fácil, difícil mesmo é ficar feia. Vivianne Pasmanter que o diga. Em Novo Mundo, a atriz se despiu de toda a vaidade e vestiu o manto da feiura de Germana, a esquisita dona da taberna que assusta criancinhas e adultos.

O que no começo era complicado, agora já virou rotina para a atriz, que já chegou a ir a uma festa com os dentes sujos de sua personagem:

— Outro dia, cheguei numa festa e me perguntaram: ¿Ei, o que você tem no dente?¿. E eu respondi: ¿Ihh, é verniz! — contou ela ao Extra.

A caracterização é demorada, mas Vivianne já adotou algumas técnicas para adiantar os trabalhos:

— No início, demorava até mais. Agora, já peguei o jeito, e chego no estúdio com o corpo maquiado. Montamos uma linha de produção com a equipe: enquanto fazem a maquiagem no meu rosto, já vou fazendo as marcas de queimadura na minha pele. É nível Hollywood (risos)!

Foto: AgNews/TV Globo

Ao lado Guilherme Piva, que interpreta Licurgo, Vivianne Pasmanter está divertidíssima. Elvira (Ingrid Guimarães) completa o trio de trapalhões, mais engraçados do que malvados.

Vivianne conta que a filha Lara, de 12 anos, demorou a começar a assistir à novela.

— Ela ficou revoltada com a minha aparência. Deve ter ficado com vergonha da mãe.