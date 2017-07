"A Força do Querer": Ivana começa a ter barba e fica agressiva por causa de hormônios

Noveleiros 20/07/2017 | 11h43 Atualizada em

Sem o apoio da família, Ivana (Carol Duarte) passará por um processo arriscado na sua transição de gênero. Nos próximos capítulos de A Força de um Querer, ela começa a tomar hormônios por conta própria e sente os fortes efeitos disso.

Um dos primeiros sinais será o aparecimento de um fio de barba, logo percebido pela atenta Ritinha (Isis Valverde):

— Eita, que é isso aqui, Ivana? É um pelo! Tira!

Ivana se livra dos questionamentos da cunhada e comemora sozinha, em seu quarto, o início da transformação.

Outras evidências começarão a ser notadas pela família, segundo o Uol. Ivana passa a ficar irritada e desastrada, mas só a prima Simone (Juliana Paiva) saberá o motivo dessas mudanças.

Uma pessoa fundamental na transição de Ivana será Tarso Brant, ator transgênero convidado para uma participação na trama. Em conversa com o novo amigo, Ivana comentará o que está se passando:

— Cara, eu estou muito desastrada, muito sem paciência. Agora é um estresse só! Ganhei mais força! Vou pegar uma coisa e o impulso é sempre maior do que precisa... Uma irritação, uma agressividade maior e também estou ficando... Como é que eu digo? Mais objetiva! Antes eu me comovia mais rápido com tudo, era mais sensível a pequenos detalhes.

Um dos temas importantes a serem abordados através da história de Ivana é o perigo da automedicação. Ao tomar hormônios sem indicação médica, a personagem sofrerá as consequências.