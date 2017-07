"A Força do Querer": Zeca não resiste e beija Ritinha

Noveleiros 20/07/2017 | 11h43 Atualizada em

Zeca (Marco Pigossi) vai cair no canto da sereia em A Força do Querer: ele e Ritinha (Isis Valverde) vão se beijar. A moça vai até a cadeia onde o ex está, para pedir que ele desista da ideia de ela ser presa por bigamia.



Os dois têm uma discussão, relembram o passado e acabam se beijando. Zeca fica confuso, e Ritinha comenta que o ex não a esqueceu.



Ele é preso porque tirou uma foto com um bandido sem saber e foi fotografado na porta da casa de Rubinho (Emilio Dantas) quando esteve lá para procurar Ritinha. A polícia suspeita de que Zeca esteja envolvido com o tráfico.



O beijo será ilustrado com imagens de quando ele e Ritinha estavam juntos. A ideia de Gloria Perez é ¿reconstruir o clima¿.



— Quem viu recorda, quem não viu fica sabendo — explica a autora da novela ao Extra.



Enquanto isso, Jeiza (Paolla Oliveira) estará nos Estados Unidos, depois de aceitar a proposta de Allan (Raul Gazolla) para lutar no exterior por algum tempo. É aí que a relação da policial com Zeca passará por uma crise, deixando o caminho livre para a recaída dele com Ritinha, e para que Jeiza se aproxime de Caio (Rodrigo Lombardi).