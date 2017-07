Ana Paula Renault detona Emilly: "Dentro ou fora da casa, ela continuou patética"

Duelo de ex-BBBs 18/07/2017 | 09h58 Atualizada em

Olha elaaaaaa dando opinião polêmica de novo! Ana Paula Renault, participante do BBB 16 que foi expulsa do programa, não poupa ninguém de sua língua afiada. O alvo da vez foi a atual campeã do reality, Emilly Araújo.



Segundo o Extra, em bate-papo com a apresentadora Luciana Gimenez, Ana Paula detonou a gaúcha:



— Emilly não é uma pessoa que eu gosto. Não conheci e nem quero. Somos muito diferentes, não concordo com várias atitudes dela e, tanto dentro quanto fora da casa, ela continuou patética do mesmo jeito.

Ao falar de seu temperamento explosivo, que a levou a agredir o ex-colega de confinamento Renan, atitude que a fez ser expulsa do programa, a mineira tentou se explicar:



— Não sou briguenta, sou reativa. Se eu escuto algo que não gosto, vou lá e falo. Tento sempre me mostrar presente nos lugares e estar bem. Acho que é importante você poder demonstrar sempre sua opinião.