Beldade gaúcha chega para agitar "Pega Pega"

Desde o capítulo de segunda-feira, uma beldade gaúcha está abalando as estruturas do Carioca Palace, o hotel de Pega Pega. É Ulla, supermodelo norueguesa que, além de linda, se revela dona de um patrimônio de milhões de euros.



Cíntia Dicker, a intérprete da moça, está de volta às novelas depois de uma participação na trama das seis Meu Pedacinho de Chão (2014) como Milita.



Como Milita, em Meu Pedacinho de Chão Foto: Renato Rocha Miranda / TV Globo/Divulgação

Em um primeiro momento, Ulla se interessa por Eric (Mateus Solano), mas, como ele não cai nas suas cantadas, ela mira em Athaíde (Reginaldo Faria). Insatisfeito no casamento com Lígia (Ângela Vieira), que só tem cabeça para arrumar intriga com Sabine (Irene Ravache), ele acaba se envolvendo com a norueguesa.



Para ser modelo em Pega Pega, a gaúcha não precisou nem de treinamentos. Cíntia trabalha no universo da moda desde adolescente. Depois que terminar de gravar suas cenas no final desta semana, ela já tem trabalhos agendados em Miami, nos Estados Unidos, e no Marrocos.



Da Noruega para o Carioca Palace Foto: Marília Cabral / TV Globo/Divulgação

— Quero atuar como modelo até quando der. Tenho 30 anos e já estou ficando velha — brinca ela em entrevista à colunista do jornal O Globo Patrícia Kogut.



A carreira de atriz tem espaço na agenda de Cíntia. Mas não é prioridade – não agora:



—Participo de produções como atriz só quando estou no Brasil (ela mora em Nova York). Mas tenho planos de fazer cursos de interpretação e seguir nessa carreira depois.