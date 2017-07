Chitãozinho e Xororó no Caldeirão do Huck e outras atrações da TV no final de semana

Dicas da programação 14/07/2017 | 12h00 Atualizada em

SÁBADO

ESTRELAS

RBSTV, 14h

Angélica conhece a ONG Viva Melhor Foto: Deborah Montenegro / TV Globo / Divulgação

Angélica conhece e se voluntaria no projeto Viva Melhor, em Santo André, no ABC Paulista, durante o Estrelas Solidárias deste sábado. A ONG tem os esforços norteados pela retomada da autoestima de mulheres portadoras de câncer de mama.



Na capital paulista, Agatha Moreira se emociona durante o voluntariado no projeto Fábrica de Heróis. Caracterizados de super-heróis, os integrantes da ação visitam crianças doentes para levar alegria e amor ao dia a dia delas.



Já na Chapada do Araripe, entre Pernambuco e Ceará, o cantor sertanejoZé Felipe se prepara para uma jornada junto ao projeto Bombas do Bem, criado para ajudar na recuperação de uma floresta local após incêndio.





THE MIDDLE

WARNER CHANNEL, 13h20min



The Middle chega à oitava temporada neste sábado Foto: Divulgação / Warner

Na estreia da oitava temporada, Frankie e Mike finalmente conhecem April, o amor da vida de Axl. Sue quer se especializar em artes teatrais e Brick quer mudar sua imagem no colégio.



CALDEIRÃO DO HUCK

RBSTV, 14h30min

Chitãozinho e Xororó te mais de 45 anos de carreira e hits de sucesso como "Evidências" Foto: Divulgação / Divulgação

Sem negar as aparências, Chitãozinho e Xororó recebem uma surpresa daquelas durante o Caldeirão do Huck deste sábado. Convidados por Luciano Huck, eles chegam à atração acreditando que vão apenas cantar alguns sucessos da carreira, mas são surpreendidos e participam do quadro Visitando o Passado.

A tarde de sábado também conta com uma matéria gravada durante uma passagem do apresentador Luciano Huck por Boston, nos Estados Unidos.



BARÃO VERMELHO AO VIVO

BIS, 22h30min



Nova turnê conta com Rodrigo Suricato como vocalista. Foto: Léo Pacheco / Divulgação

Neste sábado, Barão Vermelho Pra Sempre reunirá grandes sucessos e hits da banda que completa 36 anos de estrada em 2017. A apresentação, que será realizada em Belo Horizonte, vai contar com ¿Tão Longe de Tudo¿, ¿Pro Dia Nascer Feliz¿, ¿Pedra, Flor e Espinho¿, ¿Por Você¿, ¿Bete Balanço¿, ¿Por Que a Gente é Assim¿ e muito mais.





DOMINGO



GALPÃO CRIOULO

RBSTV, 6h10min

Domingo de manhã é dia fazer o mate e assistir às atrações que o Galpão Crioulo traz para as telas da gauchada. O programa apresenta o novo disco do cantor e compositor Iberê Martins, intitulado Matéria Prima. O humor e a irreverência de Dilceu dos Santos também tomam conta do programa, que ainda recebe o Grupo Minuano para tocar o baile e apresentar muita música para alegrar sua manhã.