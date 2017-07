Com ingressos esgotados, Sandy faz show em Porto Alegre neste sábado

Música 14/07/2017 | 18h55 Atualizada em

Em 2016, Sandy lotou o Araújo Vianna e deixou os gaúchos com gostinho de quero mais. Agora, volta para matar a saudade do povo daqui. E a coisa vai se repetir no show que ela fará neste sábado (15), da turnê Meu Canto, que está com ingressos esgotados no Teatro do Bourbon Country, a exemplo do show do ano passado.



No repertório, algumas novidades, como a faixa Mesmo Sem Estar, gravada em parceria com Luan Santana, outras como Me Espera, sucesso ao lado de Tiago Iorc, e algumas da época que ainda fazia dupla com o irmão, Junior. Sobre a expectativa para o espetáculo, Sandy é só elogios.



— Espero que, a exemplo de 2016, a recepção seja muito boa. Fiquei muito feliz com o carinho dos gaúchos no ano passado. E estou na expectativa para me apresentar no Teatro do Bourbon (Country), um lugar do qual ouço falar muito bem — comenta a cantora em entrevista por telefone, de Campinas, São Paulo, onde mora.



Chima, sim!



Sandy chega a Porto Alegre neste sábado mesmo, em cima da hora para o show. E lamenta não ter tempo para comer um bom churrasco.



— Mas, chimarrão, esse não falta (risos)! — garante ela, casada com o músico gaúcho Lucas Lima.



Durante a entrevista, a estrela revela que o filho do casal, Theo, três anos, esteve recentemente com o pai, visitando a família gaúcha no interior do Estado:



— Theo adorou, voltou cheio de novidades! Foi uma viagem de pai e filho, achei uma iniciativa legal do Lucas.



Ela comemora que o fenômeno dos seus shows lotados tem se repetido no Brasil, como é possível acompanhar em suas postagens, no seu perfil no Instagram. Com uma vida menos intensa do que em outras épocas, Sandy revela que tem feito uma quantidade menor de apresentações do que outros artistas - seis, na média, por mês - o que pode deixar o público ainda com mais saudade.



— Preservo muito a minha vida em família. Então, optei por isso (fazer menos espetáculos). Acho que as pessoas se esforçam um pouco mais para ver o meu show. Cria uma espécie de saudade. E eles sabem que eu faço algo especial, com muita dedicação para eles — finaliza a voz da MPB.



