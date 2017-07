Com repertório escolhido pelos fãs, Fábio Jr. faz show em Porto Alegre nesta quinta

Desfile de hits 20/07/2017 | 07h00 Atualizada em

Em uma época de conexão direta entre fãs e ídolos via redes sociais, Fábio Jr decidiu deixar a cargo do seu público a escolha das canções que integram a turnê O Que Importa É a Gente ser Feliz, nesta quinta-feira (20), em Porto Alegre.

Como fãs de longa data, que escutam as clássicas faixas do romântico, o público não deixou de fora da lista sucessos, como Alma Gêmea, Caça e Caçador e O Que É Que Há, em uma enquete que foi promovida nas redes sociais do cantor.Em entrevista por e-mail, Fábio afirmou que esta iniciativa é uma maneira de se aproximar ainda mais dos fãs:

— O resultado ficou muito bom, e eu canto o que o público quer ouvir.

Espaço para as inéditas

No show, o veterano, 63 anos, e 30 de carreira, ainda promete apresentar faixas do seu mais recente álbum, lançado em 2015, após dez anos sem gravar um disco de inéditas. Um dos destaques é Sempre Que Estamos Juntos, que teve participação especial de Cleo Pires, filha do cantor com a atriz Gloria Pires. Mesmo sabendo que seus fãs cobram os hits que se repetem ao longo dos anos, ele conta que as novas faixas estão entrando bem no repertório.

— Claro que as pessoas vão ao show para ouvir as músicas que marcaram a minha carreira, é natural. Mas é legal que algumas músicas do novo disco estejam nessa apresentação — comenta por e-mail.

Fábio lembra que o público gaúcho costuma lotar seus espetáculos e diz que sua energia com os porto-alegrenses é "demais".

— Vamos, eu junto com vocês, fazer um show alegre, alto-astral e, assim, espero poder retribuir esse carinho — afirma a estrela.

— O quê: show de Fábio Jr..

— Quando: nesta quinta-feira (20), a partir das 21h

— Onde: Teatro do Bourbon Country, Túlio de Rose, 80

— Quanto: restam ingressos de mezanino (R$ 230), plateia alta (R$ 260), plateia baixa (R$ 280), camarote (R$ 360) e plateia gold(R$ 370).



