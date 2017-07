Conheça as cinco fofuras que roubam a cena dos papais e mamães famosos

Mini-celebridades 22/07/2017 | 12h00 Atualizada em

Uma nova geração de celebridades nasce e cresce aos olhos do público. São os pimpolhos que, graças à fama de seus papais e mamães, aprendem a posar para fotos antes mesmo de balbuciarem as primeiras palavras. Nas curtas vidinhas desses pequenos famosos, cada mamadeira é um flash e os primeiros passinhos são mostrados em tempo real no Instagram. Não é raro eles virarem postagens nas redes sociais ainda na barriga da mamãe.



Os seguidores adoram conferir cada etapa do crescimento dessas fofuras. E os papais e mamães, orgulhosíssimos, se derretem com os elogios a seus rebentos. Nesse clima "cuti-cuti", o Diário Gaúcho a apresenta cinco crianças que estão roubando a cena.



Xodó dos fãs



Foto: Instagram / Reprodução

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso transbordam emoção cada vez que falam sobre a pequena Titi. Aos quatro aninhos, a menina é o xodó da família e conquista uma legião de fãs com seus looks estilosos e poses fofas nas redes sociais.



Em entrevista recente à Marie Claire, a atriz abriu o coração sobre o momento em que conheceu a filha, no Malawi, em 2015:



— Foi um reencontro de almas, ficamos o dia todo juntas. Liguei para o Bruno e disse: "Encontrei minha filha". Ele respondeu: "Então me sinto pai dela".



Foto: Instagram / Reprodução

O casal chegou a morar por três meses no país africano, para só então conseguirem trazer Chissomo, ou simplesmente Titi, para o Brasil. A partir daí, os paparazzi colecionam cliques da pequena celebridade, que ao lado dos papais famosos, faz caras e bocas, exibe modelitos fofíssimos e encanta a todos.



Pequena comediante



Foto: Instagram / Reprodução

A filhota de Ceará e Mirella Santos ainda nem completou três anos e já é uma mini-celebridade. Em vídeos na internet, a guriazinha mostra que herdou a veia cômica do pai, com direito a imitações e comentários hilários. Até uma versão fofíssima de Silvio Santos, com direito à famosa risadinha, Valentina já apresentou ao público. O humorista incentiva o talento da pequena e adora compartilhar os momentos fofos dela nas redes sociais.



Mirella criou até um perfil no Instagram para sua pequena comediante. Mas a mamãe coruja não imaginava o tamanho do sucesso da filhota, que tem quase 2 milhões de seguidores na rede social.



Foto: Instagram / Reprodução

— Fiz a conta para ela ter no futuro e ninguém criar um perfil falso. Mas, quando chegou a um milhão de seguidores, pensamos: "Meu Deus!". Somos pais normais, se ela faz uma graça, nós vamos querer postar, é natural. E ela gosta, é ela quem chama a câmera para gravar — contou a modelo à revista Quem.



Mini-celebridade



Foto: Instagram / Reprodução

Deborah Secco vive plenamente seu momento "mamãe babona". Desde o nascimento de Maria Flor, em dezembro de 2015, o perfil da atriz no Instagram é recheado de imagens da bebê. Os seguidores, é claro, adoram curtir, comentar e encher de coraçõezinhos cada postagem da pequena. E Deborah registra cada etapa do crescimento da filha, desde os "mesversários", primeiros passos, palavras balbuciadas que só a mamãe entende, enfim, é muita fofura envolvida.



Foto: Instagram / Reprodução

O tempo passou voando e Maria já é uma mocinha de um ano e cinco meses. Na rede social, a mamãe se derrete com a esperteza da guriazinha, que mostrou em vídeo o aprendizado das letras do alfabeto.

"P, P... de papai!", exclama Maria Flor nas imagens, para orgulho da mamãe.



Fofura real



Foto: AFP / AFP

George Alexander Louis, ou Sua Alteza Real Príncipe George de Cambridge, tem sangue nobre correndo nas veias, mas exibe sua fofura e travessuras como qualquer menino de quatro anos. O herdeiro da coroa britânica encanta o mundo desde as primeiras fotos divulgadas, mostrando que herdou a beleza dos pais, William e Kate.



Foto: AFP / AFP

Entre os vários cliques do "pequeno príncipe", chamam a atenção os momentos de birra, beicinho, tédio e outros sentimentos típicos de uma criança dessa idade. Nem a bisavó, a sisuda Rainha Elizabeth II, deve resistir a essas bochechas, né?



A linda Melinda



Foto: Instagram / Reprodução

Prestes a completar um ano de vida, Melinda esbanja fofura e simpatia nas redes sociais dos papais, Michel Teló e Thaís Fersoza. A guriazinha acaba de dar os primeiros passos, devidamente registrados em vídeo, para a alegria dos internautas.



Foto: Instagram / Reprodução

O casal não perdeu tempo e encomendou rapidamente um irmãozinho para Melinda. Teodoro deve nascer nas próximas semanas. Mas será que o novo herdeiro de Teló e Thaís vai competir em fofura com a irmã mais velha?