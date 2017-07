Conheça cinco benefícios do sexo para a saúde

Falando de Sexo 25/07/2017 | 20h00 Atualizada em





Na coluna de hoje, reunimos algumas razões que comprovam que o sexo com frequência pode lhe fazer bem.



1) É exercício

Sexo não é necessariamente um treino completo, mas pode ser tão bom porque aumenta a frequência cardíaca do mesmo modo que uma caminhada rápida ou uma volta de bicicleta.



As mulheres que fazem sexo algumas vezes por semana sofrem menos de doenças cardíacas.



2) dor de cabeça

Aquela desculpa de ¿Hoje não porque estou com dor de cabeça¿ não funciona. O sexo pode acabar com a dor de cabeça, até as enxaquecas. Isto porque, quando se sente prazer, a dor desaparece, além de reduzir o estresse.



3) viver mais tempo

Um estudo sugeriu que as mulheres casadas que atingiam o clímax com mais frequência apresentavam uma leve tendência para viver mais. Tem um hormônio chamado ocitocina, que é liberado durante o sexo, e causa sentimentos de intimidade e carinho com seu parceiro. Isso ajuda a construir uma relação forte e estável, o que é bom para todos.



4) Ajuda a dormir

O orgasmo desencadeia uma onda de hormônios e substâncias, e isso relaxa. Ambos podem ajudá-lo a dormir mais facilmente, embora, de acordo com cientistas, o efeito seja maior nos homens.



5) Ajuda no futuro

As pessoas que fazem mais sexo podem ter mais qualidade de vida. Se você tem uma vida sexual ativa na meia-idade, é mais provável que mantenha a calma à medida que envelhece.



