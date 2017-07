Descubra o que vai acontecer nas novelas na próxima semana, dos dias 17 a 22 de julho

Noveleiros 14/07/2017 | 10h00 Atualizada em

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo nesta semana de 17 a 22 de julho:



*** MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA ***

Tato é apaixonado por Keyla Foto: Estevam Avellar / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 17 de julho



Lica se enfurece com Edgar e Tina tenta acalmar a amiga. MB e Felipe enfrentam Edgar, e o diretor ameaça expulsar os dois. Malu pensa em culpar Lica pelo desentendimento com o diretor. Bóris se preocupa ao saber que alunos registraram a briga de Edgar e Lica. Incentivada pelos amigos, Lica conta para Marta sobre o ocorrido com Edgar. Ellen e Fio iniciam a campanha de financiamento coletivo para a festa do colégio e pedem que todos os alunos divulguem o site. Tina mostra para os amigos o site do financiamento coletivo do colégio de Ellen. Marta chega ao colégio e afirma que processará Edgar.

Terça-feira - 18 de julho



Keyla, Tina, Benê e Ellen apoiam Lica. Malu sugere que Edgar tente seduzir Marta. Marta conversa com a advogada e comunica a Lica as opções que tem contra seu pai. Edgar chega à casa de Marta e ela decide ir à delegacia. Deco manda uma mensagem para Keyla. Bóris e Dóris conversam sobre o problema criado por Edgar e Lica. Julinho atrapalha o namoro de Josefina e Roney. Bóris pede para Edgar convocar uma reunião de pais. Lica fica intimidada ao chegar à escola e Tina a apoia. Clara provoca Lica com a ajuda de alguns alunos e reage com despeito ao ver Felipe consolar a rival. Benê não se conforma com a demora para consertar o seu quarto. K1 implica com Benê, que a enfrenta.

Quarta-feira - 19 de julho



Josefina interfere entre Benê e K1. Dóris organiza a documentação para iniciar os pedidos para a comunidade. Ellen sugere que Roney faça um show na festa julina. Edgar se aconselha com Malu sobre como agir com Marta. K1, K2 e Keyla propõem uma trégua durante a organização da festa junina. Clara pede para conversar com Luís. Josefina pede para Roney aceitar o pedido para tocar na festa julina. Fio aproveita a saída de Ellen e intimida Jota. Guto se espanta quando Benê avisa que deixou a banda. Tato desconfia do comportamento de Keyla ao receber uma mensagem em seu celular. Benê pensa em voltar a tocar piano. Lica flagra Edgar abraçando Marta.

Quinta-feira - 20 de julho



Edgar pede para voltar para casa e Marta e Lica se espantam. Bóris convence Mitsuko a convocar os pais para a reunião de emergência na escola. Lica enfrenta Edgar e Marta a apoia. Ellen se surpreende ao saber que a mãe é fã de Roney. Felipe emociona Lica ao tocar uma música. Deco pede para se encontrar com Keyla. Edgar exige que Bóris prepare a defesa contra os pais dos alunos. Edgar tenta contribuir com a festa julina do colégio Cora Coralina e Dóris fica indignada. Felipe fica encantado com os desenhos de Lica e sugere que eles grafitem um muro perto do colégio. Benê volta a tocar piano. Edgar vê Marta e Luís chegando juntos para a reunião de pais. Mitsuko declara que a associação de pais e mestres exige o afastamento de Edgar da diretoria do colégio e Malu se desespera.



Sexta-feira - 21 de julho



Edgar tenta revogar a decisão da associação de pais. Mitsuko comunica que os pais querem que Lica seja suspensa e Marta se enfurece. Mitsuko organiza uma votação para afastar Edgar e Lica do colégio. Malu não aceita que Bóris fique no lugar de Edgar. Marta conta para Lica sobre as decisões tomadas na reunião. MB sente ciúmes da proximidade de Felipe com Lica. Edgar tenta se desculpar com os alunos, mas é hostilizado. Dóris anuncia a festa no colégio pelas ruas e é elogiada por todos por seu engajamento. Malu tenta convencer Edgar a colocá-la em seu lugar como diretora. Deco manda as passagens para Keyla ir encontrá-lo. Fio sorteia o nome de Keyla e Tato para serem os noivos da quadrilha na festa junina.

*** NOVO MUNDO ***

Greta chega para provocar Diara Foto: Raquel Cunha / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 17 de julho

Joaquim é preso. Anna afirma a Olinto que desembarcará no Rio de Janeiro. Hugo convence Germana a parar de assediá-lo. Bonifácio recrimina Dom Pedro por querer dar um título de nobreza a Domitila. Cecília e Libério combinam de casar assim que Sebastião viajar. Diara se espanta ao saber que Greta sairá com Ferdinando. Domitila recebe dinheiro de um fazendeiro para manipular Dom Pedro. Greta diz que ajudará Ferdinando com suas pesquisas. Thomas exige que seus homens encontrem Anna. Joaquim presta depoimento a Egídio. Germana vê Hugo beijar um homem, sem saber que é Elvira disfarçada. Patrício vê Bonifácio com Lurdes e desconfia do casal. Anna, Olinto e as crianças pedem abrigo na casa de Peter.

Terça-feira - 18 de julho

Peter repreende Anna por ter desistido de ir para Portugal. Greta faz insinuações sobre Diara que deixam Wolfgang incomodado. Licurgo pensa em seguir Hugo. Amália vai com Peter ao convento e pede a Madre Assunção para abrigar Olinto, Anna e as crianças. Licurgo e Germana trancam Diara e Ferdinando na taberna. Anna fica encantada com os cuidados de Amália. Domitila insiste na ideia de engravidar de Dom Pedro para se casar com ele. Joaquim é levado para a cela. Germana e Licurgo descobrem que Elvira está viva. Greta e Schultz conversam sobre o plano contra Diara. Diara alerta Ferdinando para tomar cuidado com Greta. Madre Assunção pede que Amália escreva uma carta para Portugal explicando sua situação. Ubirajara reclama de Piatã e Jacira para Tibiriçá. Licurgo conta a Elvira que Joaquim foi preso novamente. Amália vê a foto de Dom João e desmaia. Thomas decide voltar para o Rio de Janeiro. Elvira se revela para Joaquim.

Quarta-feira - 19 de julho



Joaquim se emociona ao reencontrar Elvira. Peter conta para Leopoldina que Anna voltou para o Rio de Janeiro. Diara sente-se mal e Ferdinando a leva para seu quarto na taberna. Cecília se arruma para seu casamento e Matias afirma que a manterá afastada de Sebastião. Nívea conta a Miss Liu que Elvira inocentou Joaquim. Anna tem uma ideia para manter Thomas longe e pede a ajuda de Leopoldina. Hugo tenta saber com Germana onde ela guarda a escritura da taberna. Greta ironiza a cena de Diara deixando o quarto de Ferdinando na taberna. Bonifácio chega à cela de Joaquim e se assusta ao ver Elvira. Cecília e Libério se casam. Patrício comenta com Leopoldina sobre sua desconfiança com Bonifácio e Lurdes. Elvira é sequestrada.

Quinta-feira - 20 de julho

Joaquim encontra Anna no convento. Madre Assunção ouve vozes e entra no quarto de Anna. Amália lembra de Carlota Joaquina. Tibiriçá tem uma visão sobre o futuro de Piatã na aldeia. Bonifácio obriga Patrício a se desculpar com Lurdes. Thomas se enfurece ao saber que Joaquim está solto e que Elvira está viva. Greta pede para Diara não contar para Wolfgang que ficou sozinha com Ferdinando em seu quarto. Thomas não deixa Miss Liu pedir demissão. Bonifácio critica Dom Pedro por fazer negócios fora do Paço. Leopoldina fala com o marido sobre Anna. Germana constata que Hugo está apaixonado por Elvira e fica furiosa. Olinto teme que Anna se afaste do convento. Thomas e Joaquim duelam. Anna encurrala Thomas para salvar Joaquim.

Sexta-feira - 21 de julho

Anna e Thomas duelam. Felício invade a casa de Domitila e a chantageia. Madre Assunção exige que todos deixem o convento. Greta questiona Licurgo e Germana sobre Diara. Nívea fica intrigada com Miss Liu. Thomas avisa a Egídio que Anna e Vitória estão no convento. Domitila conta a Francisco sobre a aparição de Felício. Felício se encontra com Chalaça. Greta entrega dinheiro para Ferdinando. Amália tem uma lembrança ao ouvir sobre a mãe de Cecília e desmaia. Joaquim e Anna se despedem de Olinto e se hospedam no palácio. Amália conta para Peter sobre sua lembrança. Schultz fala para Wolfgang que Greta está interessada em Ferdinando. Piatã e Jacira contrariam uma lei da aldeia e Ubirajara ameaça expulsar os dois. Thomas aparece no palácio para resgatar Anna e Vitória.



Sábado - 22 de julho



Dom Pedro declara que Anna está sob sua proteção e Thomas se irrita. Greta diz a Schultz que irá se casar com Ferdinando e separar Diara de Wolfgang. Anna garante que encontrará provas contra os crimes de Thomas. Domitila teme por seu romance com Dom Pedro. Elvira tenta fugir do navio pirata. Thomas faz ameaças contra Anna. Cecília conta a Amália sobre sua vida com sua mãe. Domitila vai com capangas para o encontro com Felício. Dom Pedro contraria Bonifácio e convoca a Constituinte. Piatã sugere que ele e Jacira deixem a aldeia. Tibiriçá pede que Ubirajara confie em Piatã. Olinto volta para a aldeia. Domitila descobre que foi roubada. Felício entrega a fortuna da ex-esposa para Chalaça. Amália cuida de Peter. Anna propõe um acordo a Fred.

*** PEGA PEGA ***

Maria Pia sofre por amor não correspondido de Eric Foto: João Miguel Júnior / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 17 de julho



Eric diz a Luiza que Pedrinho é capaz de tudo para afastar os dois. Cristóvão admira a simplicidade de Dom. Júlio acredita que, enquanto estiver com o dinheiro roubado, não pode ter um relacionamento com Antônia. Timóteo avisa a Malagueta que denunciará o roubo, caso continue a ignorá-lo. Luiza se emociona ao ler o processo da morte de Mirella. Tânia deixa Sabine furiosa ao lhe contar que Dom estava pescando com Cristóvão. Malagueta e Maria Pia planejam acabar com o namoro de Eric e Luiza, usando Ulla para seduzir o empresário. Eric confirma com Luiza que foi o brinquedo de Bebeth que travou o pedal do freio e provocou o acidente de Mirella. Siqueira pergunta à esposa de Waldemir se o marido está envolvido no roubo do Carioca Palace. Wanderley conta a Dilson que já se envolveu com Sandra Helena. Sabine exige que Cristóvão se afaste de Dom.

Terça-feira - 18 de julho



Sabine ameaça demitir Cristóvão. Agnaldo pergunta a Wanderley por que quer ficar distante dele. Cíntia revela a Nelito que Júlio não está interessado nela. Luiza pede a Rúbia que continue se encontrando com Pedrinho. Madalena reza para reencontrar seu filho desaparecido. Borges descobre que Márcio estava mentindo para a família quando disse que Flor não estava com Bebeth. Dom não entende a frieza de Cristóvão quando o chama para pescar. Sabine pede a Tânia para ficar de olho em Cristóvão. Marieta diz a Sandra Helena que gosta muito dela. Luiza fica com ciúmes de Ulla.

Quarta-feira - 19 de julho



Malagueta diz a Maria Pia que não imaginava que Eric gostasse tanto de Luiza a ponto de não se interessar por Ulla. Marieta avisa a Sandra Helena que deixará sua fortuna para ela. Athaíde se interessa por Ulla. Lígia vê Sabine com Adriano. Júlio leva a mala de dinheiro de volta para o porão de sua casa. Sandra Helena aconselha Júlio a esquecer a ideia de devolver o dinheiro do roubo. Timóteo chantageia Malagueta. Siqueira manda Expedito ir ao hospital conseguir alguma informação com Waldemir ao saber que o segurança acordou do coma. Sabine vai até a casa de Lígia.

Quinta-feira - 20 de julho

Madalena fica confusa com a forma como Lígia trata Sabine. Cristóvão evita se aproximar de Dom, com medo de perder seu emprego. Lígia não consegue fazer com que Sabine confesse o namoro com Adriano. Bebeth conversa com Mathias sobre sua infância. Sérgio diz a Eric que Luiza confia nele. Maria Pia flagra Athaíde com Ulla. Adriano decide se hospedar no Carioca Palace para passar uma noite com Sabine. Nathália e Dom demonstram interesse recíproco. Adriano percebe que Sabine não gosta de ver Pedrinho acompanhado de Rúbia. Pedrinho lava louça no restaurante do hotel para pagar a conta. Prazeres avisa a Elza sobre o depósito mensal em sua conta bancária. Antônia pede a Domênico que inclua Júlio na lista de interrogados, ao constatar que ele escondeu que havia saído do hotel no dia do roubo.

Sexta-feira - 21 de julho

Ulla diz a Eric que o pai não mostrou interesse no hotel. Eric pede a Sérgio que venda o seu haras. Júlio fala para a polícia que esqueceu que havia saído do hotel no dia do roubo e inventa que passou mal. Eric convoca uma reunião e comunica que investirá na reforma do hotel com seu dinheiro pessoal. Sabine avisa a Eric que a empresa não irá ajudá-lo. Waldemir conta a Expedito o nome da funcionária do hotel com quem ele tinha um relacionamento. Siqueira avisa a Antônia e Domênico que descobriram que uma funcionária do hotel pode ter participado do roubo.

Sábado - 22 de julho

Athaíde avisa a Maria Pia que deixou Lígia. Ulla diz a Maria Pia que está apaixonada por Athaíde. Expedido revela a Gilda que Waldemir confessou que tinha um relacionamento com ela. Gilda afirma ao delegado que esteve na recepção durante a festa que ocorreu no hotel no dia do roubo. Sabine se surpreende quando Dom afirma que permanecerá no hotel para ajudar Eric. O advogado de Timóteo avisa que, em breve, ele deixará a cadeia por bom comportamento. Cássio questiona Timóteo sobre seu plano de fuga. Sabine pede a Tânia que fique de olho em Dom durante a reforma do hotel. Domênico observa Timóteo.



*** A FORÇA DO QUERER ***

Bibi vive casamento cheio de aventuras extremas e crimes com Rubinho Foto: Raquel Cunha / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 17 de julho

Eugênio decide ir embora e Joyce liga para Irene. Caio aconselha Eugênio a revelar o seu relacionamento com Irene. Bibi se sente obrigada a ficar no baile. Silvana conta para Joyce sobre Irene, mas ela não acredita. Ivana fala para a psicóloga que passará a noite com Cláudio. Bibi é ameaçada pela namorada de Sabiá. Ruy e Ivana criticam Joyce por seu comportamento com Eugênio. Jeiza incentiva Zeca a procurar o menino que se afogou no rio com ele. Irene aparece na casa de Caio e Eugênio se surpreende. Joyce aceita conversar com Eugênio. Bibi fica intimidada com o ambiente do baile na comunidade. Irene finge passar mal e liga para Joyce. Bibi volta para casa pela manhã e Aurora discute com a filha. Eugênio decide escrever uma carta para Irene. Joyce chega à casa de Irene e encontra pertences de Eugênio.

Terça-feira - 18 de julho

Joyce vê os recados de Eugênio para Irene. Ritinha avisa a Zu que vai para Niterói. Eugênio chega para o almoço com Joyce. Marilda conta para Ritinha que a mãe de Zeca está viva. Joyce se enfurece ao ver Eugênio e o expulsa de sua casa. Irene gosta de ver o estado em que Joyce deixou seu apartamento. Silvana se esconde de Eurico. Heleninha recebe uma carta misteriosa de Otávio. Ritinha leva o filho para ver Jeiza e Zeca fica irritado. Bibi entrega a Aurora o dinheiro que recebeu do traficante. Heleninha fala com Caio sobre Otávio e Mira se apavora. Joyce conversa com Ivana. Ruy descobre quem é a amante de Eugênio e promete a Joyce que se vingará dela. Irene tenta convencer Eugênio que não mentiu para Joyce. Abel dança com Edinalva em sua festa. Ruy atira seu carro contra Irene.

Quarta-feira - 19 de julho

Mira tenta acalmar Irene. Ruy não gosta de saber que Cibele voltou de viagem. Joyce pensa em Eugênio. Todos elogiam Abel e Edinalva dançando. Caio vê Mira com Irene em um táxi. Edinalva ouve que a mãe de Zeca está viva e fica curiosa. Heleninha recebe outra carta de Otávio e acredita que ele esteja voltando. Eugênio pede para se hospedar na casa de Heleninha. Aurora repreende Bibi por aceitar fazer o cabelo da mulher do traficante no morro. Caio avisa a Cirilo que visitará uma comunidade com o Secretário de Segurança. Jeiza é designada para escoltar o Secretário de Segurança e sua comitiva. Irene descobre que está sendo ameaçada por Ruy e fica furiosa. Caio pede para Mira não se aproximar de Irene. Joyce acusa Silvana de ser cúmplice de Eugênio. Ritinha encontra Cibele na empresa do marido. Eurico recebe uma foto Silvana e faz um escândalo.

Quinta-feira - 20 de julho

Cibele tenta acalmar Eurico. Nonato consegue mandar a foto de Silvana para o seu celular. Eugênio conta sobre sua traição para Heleninha. Nonato mostra a Silvana a foto que Eurico recebeu e decide ajudar a arquiteta. Edinalva faz perguntas sobre a mãe de Zeca e Jeiza se incomoda. Nonato conta para Silvana como descobriu que ela gosta de jogar. Zeca fica furioso ao saber que Edinalva está fazendo perguntas sobre a sua mãe. Cibele procura Joyce. Silvana consegue se entender com Eurico. Bibi cuida dos cabelos de Alessia. Ivana conversa com Eugênio. Ruy ameaça Irene. Dantas se preocupa com Silvana e Shirley sente ciúmes. Silvana inventa uma desculpa para não emprestar seu carro para Simone. Irene invade o escritório de Eugênio. Bibi fica tensa ao descobrir que Caio irá à comunidade acompanhado de Jeiza.

Sexta-feira - 21 de julho



Bibi teme pela segurança de Caio ao ouvir Alessia ameaçá-lo. Caio se incomoda com a presença de Jeiza. Alessia percebe o nervosismo de Bibi, que coloca a culpa em Jeiza. Cibele tenta se reconciliar com Anita. Irene tenta convencer Eugênio de que não mentiu. Bibi impede que Caio seja baleado e o bandido desconfia da atitude dela. Irene exige que Eugênio mande Ruy se afastar dela. Jeiza conta para Cândida que protegeu Caio de um tiroteio. Ruy fura o pneu do carro de Irene. Silvana pede para Nonato mentir para ajudá-la. Ivana e Cláudio se reencontram. Joyce se recusa a ouvir notícias de Eugênio. Caio repreende Ruy por ameaçar Irene. Eurico manda Dantas descobrir a legalidade de um documento escrito por Otávio. Cláudio confirma com Ivana a viagem dos dois. Irene liga para Joyce. Jeiza recebe flores de Caio e Zeca descobre.

Sábado - 22 de julho



Zeca reclama das flores recebidas por Jeiza. Cirilo questiona se Caio tem algum interesse em Jeiza. Ivana se incomoda com uma mulher que se insinua para Cláudio em uma festa. Simone incentiva Amaro a falar com Anita. Ruy reclama com Ritinha por tentar impor sua cultura para Joyce. Silvana consegue enganar Eurico novamente. Anita leva Cibele, embriagada, para casa. Rubinho pede para Bibi levar um recado para um traficante. Heleninha convence Eugênio a tentar agradar Joyce. Irene teme que Otávio volte ao convívio da família Garcia. Aurora pede para Bibi não cumprir o pedido de Rubinho. Bibi discute com Caio. Abel lamenta o sumiço da mãe de Zeca. Silvana e Eurico veem Biga e Nonato como Elis Miranda na rua. Ruy fala para Eugênio que levará Joyce a um restaurante e Mira conta para Irene. Irene vai ao encontro de Joyce no restaurante.

*** OS DIAS ERAM ASSIM ***

Lucas e Valentim ficam amigos por acaso Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 17 de julho



Renato sai com Alice. Kiki se preocupa com a viagem de Vitor com os netos. Leon comenta com Vera sobre o estranho comportamento de Ernesto. Alice e Renato se beijam. Vitor manipula seus filhos contra Alice. Toni deixa Monique ficar em sua casa. Leon conforta Maria. Renato afirma a Alice que resolverá sua vida com Rimena. Alice vai à casa de Cora à procura de Vitor. Caíque sai de casa ao encontrar Monique, e Toni tenta falar com o filho. Vera não deixa Gustavo consolar Rimena, que foge da conversa com Renato. Lucas liga para Alice e Vitor faz ameaças. Gustavo fica deprimido e Cátia se penaliza. Natália começa a escrever seu relato em um caderno. Maria fica perturbada ao ver Monique de biquíni na casa de Toni. Renato procura Alice.



Terça-feira - 18 de julho

Renato e Alice se amam. Vitor tenta obrigar Lucas a atirar com sua arma. Renato fala de Rimena e Alice sente ciúmes. Cora tira satisfações com Amaral por causa de Ive. Gustavo se embriaga e discute com Cátia. Rimena percebe que Renato estava com Alice e fica chateada. Vitor convence os filhos a não contarem para Alice sobre a viagem. Serginho desafia Amaral. Ernesto evita conversar com Vera sobre política. Serginho participa da aula de Natália. Josias admira o entusiasmo de Natália ao falar do livro que vai escrever. Renato passa seu projeto para Rubens. Gustavo vê Rimena chorando, mas não consegue ajudá-la. Lucas e Gabriela se recusam a contar para a mãe para onde eles foram com Vitor. Renato pede a separação para Rimena.



Quinta-feira - 20 de julho

Rimena afirma que não concederá a separação a Renato. Vitor faz ameaças e Alice se assusta. Maria percebe a angústia de Gustavo com relação a Rimena. Gabriela conta para Alice o que Vitor fez no sítio. Caíque e Esperança brigam com Monique. Amaral se insinua para Ive. Alice chega à construtora e Cora estranha o nervosismo da secretária. Alice pede para Ive ajudá-la a se separar de Vitor. Sandoval se preocupa com a febre de Nanda. Caíque reclama do fato de Toni deixar Monique trabalhar na loja. Cátia comenta com Natália sobre sua desconfiança em relação os sentimentos de Gustavo por Rimena. Caíque visita Nanda. Renato fala para Alice que Rimena não quer se separar dele. Rimena garante a Gustavo que engravidará para manter seu casamento.



Sexta-feira - 21 de julho



Gustavo condena a decisão de Rimena. Alice lamenta a notícia dada por Renato. Cora avisa a Vitor sobre Ive e o empresário decide recompensar a secretária. Cora se preocupa com Alice. Cora vê Renato deixar o ateliê de Alice. Cora reclama de Amaral ensinar Vitor a atirar. Rudá convida a mãe para o sarau na livraria. O projeto de Renato no hospital é aprovado. Natália elogia Serginho para Josias. Lucas defende Vitor para Alice, que fica angustiada. Gustavo briga com Renato por causa de Rimena, e Vera o recrimina. Alice conta para Nanda que Ive é amante de Vitor. Gustavo discute com Rimena. Cora revela a Alice que sabe sobre seu relacionamento com Renato.

