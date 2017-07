Descubra o que vai acontecer nas novelas na próxima semana, dos dias 24 a 29 de julho

Noveleiros 21/07/2017 | 10h00 Atualizada em

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo nesta semana de 24 a 29 de julho:



*** MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA ***

Edgar (direita) não consegue controlar a rebeldia da filha Lica Foto: Marilia Cabral / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 24 de julho



Keyla fala para as amigas que encontrará Deco antes da festa. Felipe ensina Lica a grafitar. Keyla não consegue se concentrar no ensaio e Tina e Ellen a repreendem. Roney se recusa a contar para Josefina o que aconteceu entre ele e o pai de Tato. Tina e Ellen dão um ultimato em Keyla. MB discute com Lica por causa de Felipe. Keyla manda uma mensagem para Deco. Tato pede que Anderson conserte o aparelho de CD que Roney usará no show. MB tenta afastar Felipe da banda. Marta e Luís se beijam. Edgar discute com Malu. Dóris fica orgulhosa ao ver a escola arrumada. Benê se preocupa com a renda da festa. Keyla não ouve a mensagem de Deco, avisando que irá ao encontro dela.

Terça-feira - 25 de julho



Roney apressa a filha para ir a festa. Keyla se preocupa com Tonico. Ellen tenta animar Benê. Tina e Lica ficam encantadas com Dóris. Das Dores avisa a Tato para tomar cuidado com K2. Nena chega à festa e Anderson e Ellen comemoram. Bóris incentiva Edgar a ir à festa no colégio público. Samantha e MB se surpreendem com o show de Fio. Josefina repreende Roney por seu comportamento. Keyla não consegue sair de casa e fica cuidando de Tonico. A banda Os Caranguejos entra no palco. Anderson elogia a performance de Samantha e Tina fica enciumada. Keyla se emociona ao ouvir Tonico falar e corre para encontrar Tato. Deco chega à lanchonete.

Quarta-feira - 26 de julho



Keyla não percebe a presença de Deco. Tina se incomoda com os elogios que Anderson faz para Samantha. Tato se emociona quando Keyla conta que Tonico falou "papai". Ellen sente ciúmes de Fio. Guto percebe o desespero de Benê e tenta tranquilizá-la. Noboru obriga Telma a ir com ele para a festa junina. Josefina sente ciúmes de Nena com Roney. Julinho fica encantado com Telma. Benê entra em pânico no palco. Anderson pede para Guto tocar com a banda de Tina. MB se insinua para K1. Roney e Nena vibram juntos por causa de Keyla e Ellen. Edgar observa Lica no palco. Deco vê Keyla cantando.

Quinta-feira - 27 de julho



Deco vibra com a apresentação de Keyla. K1 se insinua para MB. Lica vê Edgar e se afasta com Felipe. Keyla deixa Tonico com Roney e sai com Tato para a quadrilha. K2 dança com Deco. Benê reconhece Deco e alerta Keyla. Tato vê Keyla dançando com Deco e fica intrigado. Samantha se insinua para Anderson. Deco questiona K2 sobre Keyla. Lica mostra Deco para Tina. Nena não gosta do comentário que Marta faz sobre a amizade das filhas. Noboru aprova o hambúrguer feito por Tato. Bóris leva Dóris para falar com Edgar, mas a diretora o trata com hostilidade. Termina a quadrilha e Deco sai atrás de Keyla. Lica, Tina e Benê se preocupam com a amiga. Tato flagra Deco falando com Keyla.

Sexta-feira - 28 de julho



Keyla explica para Tato quem é Deco. Lica, Tina e Benê contam para Ellen sobre Deco. Keyla pede ajuda para as amigas. Tato cobra explicações para Keyla. Roney se desespera cuidando de Tonico antes do show. Anderson pensa em produzir um vídeo da banda de Samantha. Roney perde a voz. Dóris agradece a todos pela festa. Fio anuncia os vencedores do concurso de melhor barraca. Tato vê Keyla saindo do pátio com Deco. Jota vê Ellen beijar Fio. Guto procura Benê. Roney consegue cantar e todos ficam empolgados. Keyla pede para conversar com Deco depois da festa.

*** NOVO MUNDO ***

Jacira e Piatã descobriram o amor no meio da mata Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 24 de julho

Fred se surpreende com o que Anna sabe sobre Thomas. Leopoldina se preocupa com a saída de Anna. Joaquim tenta convencer Peter a se entender com Bonifácio. Fred conta a Anna o que aconteceu com seu pai. Amália pede que Joaquim não deixe que Vitória seja tirada de Anna. Elvira sente falta de Quinzinho. Thomas questiona Licurgo e Germana sobre Elvira. Greta fica frustrada por Ferdinando não querer sua companhia. Bonifácio explica a Dom Pedro por que é contra a Constituição. Chalaça afirma que se vingará de Domitila. Domitila pede ajuda financeira a Thomas. Anna conta para Joaquim como descobriu as coordenadas do Galeão Espanhol. Hassan e Jacinto disputam a atenção de Elvira. Anna recebe uma intimação para comparecer à Embaixada da Inglaterra.

Terça-feira - 25 de julho

Cecília decide vender a joia que ganhou de sua mãe para ajudar Libério no jornal. Liu não acredita que Anna saiba a localização do Galeão Espanhol. Tibiriçá elogia os feitos de Piatã como Pajé. Hassan tenta obrigar Elvira a contar onde Thomas esconde seus tesouros. Bonifácio teme que a Constituição seja aprovada. Domitila encomenda a cópia de suas joias. Libério discute com Cecília. Diara ofende Greta e Wolfgang desconfia. Licurgo encontra a escritura da taberna. Pedro obriga Peter e Bonifácio a fazerem as pazes. Domitila finge desmaio para não sair com Dom Pedro. Cecília desabafa com Amália. Joaquim tenta fazer Quinzinho falar. O Barão de Marescal e outros aliados exigem que Leopoldina se posicione contra a Constituição.

Quarta-feira - 26 de julho



Leopoldina afirma ao Barão de Marescal que não irá contrariar Dom Pedro. Pedro suspeita de que Domitila esteja grávida. Libério e Cecília se reconciliam. Elvira sonha com Hugo. Joaquim pensa em fugir com Anna e Vitória novamente. Hugo se interessa pela escritura da taberna. Peter e Libério imprimem o jornal em apoio às eleições. Bonifácio desconfia da candidatura de Licurgo. Thomas exige que Domitila assine uma promissória. Bonifácio conta a Dom Pedro sobre a ameaça do Barão de Marescal. Piatã se preocupa com Jacira. Chalaça fica indignado ao descobrir que Dom Pedro assumiu seu romance com Domitila. Jacira cai desmaiada em um buraco durante uma tempestade. Diara provoca Greta. Domitila é impedida de entrar no teatro e todos aplaudem. Joaquim encontra Chalaça.

Quinta-feira - 27 de julho

Chalaça conta a Joaquim sobre sua vingança. Amália reconhece a joia que está com Domitila e Peter fica intrigado. Dom Pedro nomeia os Embaixadores do Brasil com a ajuda de Leopoldina. Anna se enfurece com o presente que recebe de Thomas. Piatã tem um pressentimento e encontra Jacira. Peter faz uma seção de hipnose com Amália. Piatã enfrenta Ubirajara para cuidar de Jacira. Dom Pedro tenta seduzir Leopoldina. Piatã teme pela saúde de Jacira. Domitila conta para Dom Pedro que foi expulsa do teatro. A comida de Hugo faz sucesso com os clientes e Licurgo se vangloria. Elvira percebe o interesse de Hassan e Jacinto e manda os dois trabalharem para ela. Piatã afirma a Jacira que vai curar sua doença. Anna e Thomas se encontram na audiência.

Sexta-feira - 28 de julho

Thomas conta ao ministro como Anna fugiu de sua casa. Nívea fica intrigada com a saída de Liu. Germana pede para Licurgo deixar Hugo cozinhar o almoço para os patrocinadores de sua campanha. Piatã confessa a Olinto que não sabe como curar Jacira. Amália se emociona com a descrição que Cecília faz da joia que vendeu e a jovem estranha os questionamentos de Peter sobre a joia de sua mãe. Greta mente para Wolfgang. Diara avisa a Ferdinando para se afastar de sua cunhada. Liu volta ao navio e ameaça Elvira. Thomas se faz de vítima para o ministro. Joaquim revela a Leopoldina que Chalaça voltou ao Brasil. Anna pede ao ministro que lhe conceda a separação. Diara teme o que Greta possa fazer contra Ferdinando. Piatã descobre como curar Jacira. O ministro toma sua decisão e Anna e Thomas ficam apreensivos.

Sábado - 29 de julho



Anna implora que o ministro não deixe Vitória com Thomas. Idalina alerta Diara sobre Greta. Hugo convence os possíveis patrocinadores da candidatura de Licurgo a voltarem para comer a sua comida. Elvira faz um acordo com Liu. Anna volta para o palácio. Domitila acredita estar grávida de Dom Pedro. Diara decide fazer as pazes com Greta para agradar o marido. Schultz se preocupa quando Greta fala sobre a saúde de Wolfgang. Piatã cuida de Jacira com a ajuda de Olinto. Ubirajara briga com Jurema por causa de Jacira. Leopoldina e Bonifácio trocam elogios. Greta beija Ferdinando. Anna afirma a Joaquim que precisa mandar Thomas para a cadeia. Thomas e Fred se encontram no presídio.

*** PEGA PEGA ***

Relação de Júlio e Antônia está sempre na corda bamba Foto: TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 24 de julho



Domênico desconfia que Timóteo esteja envolvido com o roubo do Carioca Palace. Nelito diz a Luiza que Pedrinho está deprimido desde que soube da reforma do hotel. Eric confessa a Luiza que tem ajudado Nelito nas despesas de Pedrinho. Malagueta avisa a Maria Pia que Athaíde não quer voltar para casa. Luiza comenta com Rúbia que não sabe como Eric reagirá quando souber que ela trabalha na boate. Bebeth se esquiva de responder a Mathias sobre as recordações de sua mãe. Malagueta descobre que Júlio pensa em colocar a mala em uma exposição para devolver o dinheiro. Lígia pede ajuda a Pedrinho para salvar seu casamento. Pedrinho recebe um cartão anônimo de Júlio, informando que uma mala com 10 milhões de dólares estará em uma exposição. Malagueta, Agnaldo e Sandra Helena observam Júlio saindo de casa com a mala.

Terça-feira - 25 de julho



Malagueta, Agnaldo e Sandra Helena impedem Júlio de devolver a mala. Antônia decide fechar um estabelecimento temporariamente para fazer uma busca. Malagueta avisa a Júlio que ficará com a mala do garçom por um tempo. Eric questiona Sabine sobre sua saúde, ao descobrir que ela foi vista na companhia de um médico. Wanderley pede dinheiro a Agnaldo para pagar as contas de Madalena, que foi assaltada. Márcio convida Bebeth para manipular os bonecos com ele na festa infantil. Tânia observa Dom conversando com Natália e conta para Sabine. Maria Pia e Malagueta seguem Luiza e veem a neta de Pedrinho entrar em um carro com Flavio.

Quarta-feira - 26 de julho



Dilson flagra Agnaldo dando dinheiro para Wanderley, que justifica que a quantia é para Madalena. Bebeth e Márcio combinam de ensaiar no quarto do hotel. Madalena não aceita a ajuda de Cristóvão. Sabine fica perplexa ao ouvir de Dom que ele permanecerá no Brasil. Nelito comenta com Júlio que Pedrinho tem esperanças de reencontrar suas malas com os dólares. Lígia descobre que Athaíde vai para a Noruega e tenta impedi-lo. Júlio enterra o dinheiro no cemitério de cachorros e pede aos companheiros de roubo que respeitem sua decisão.

Quinta-feira - 27 de julho

Athaíde não cede aos apelos de Lígia para não viajar com Ulla. Malagueta avisa a Maria Pia que Luiza entrou em uma boate. Douglas se surpreende ao ver Malagueta na boate. Júlio sente saudades da mãe. Pedrinho e Nelito planejam ajudar na reconciliação de Antônia e Júlio. Luiza avisa a Eric que decidiu voltar para a faculdade. Júlio e Antônia reatam o namoro. Eric decide vender sua casa para investir no hotel. Luiza visita Pedrinho e conta ao avô sobre seu trabalho na boate. Maria Pia e Eric chegam à boate onde Luiza trabalha.

Sexta-feira - 28 de julho

Eric surpreende Luiza na boate e briga com um dos clientes para defendê-la. Maria Pia é expulsa da boate por Rúbia. Mônica não conta a Evandro que Malagueta a reconheceu na rua. Maria Pia beija Malagueta. Lígia avisa a Maria Pia que vai para Ibiza. Mônica se emociona com os sapatinhos de bebê que guarda em uma caixa. Eric e Luiza vão com Bebeth almoçar na casa de Mário. Dilson conversa com Dom. Sabine diz a Natália que precisa saber suas reais intenções com Dom. Pedrinho descobre que Eric está ajudando Nelito a sustentar suas despesas.

Sábado - 29 de julho

Pedrinho se sente traído por Nelito e decide se hospedar na casa de Athaíde. Madalena diz a Dilson que sua amizade com Dom não dará certo. Timóteo chantageia Malagueta. Expedito comunica a Domênico o falecimento de Waldemir. Cássio combina com Timóteo a fuga do presídio. Flávio entende que Pedrinho não o reconheceu. Luiza se entristece ao conversar com Pedrinho. Domênico descobre que algumas páginas do livro de visita ao presídio foram arrancadas. Cristóvão diz a Dilson que ele é culpado pelo desaparecimento de Tidinho. Nelito descobre que um carrinho de chá do hotel desapareceu.

*** A FORÇA DO QUERER ***

Joyce passa por um inferno astral na trama Foto: TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 24 de julho

Irene ironiza Joyce, e Ritinha defende a sogra. Eugênio avisa a Ruy que chegou ao restaurante. Cirilo assume o lugar de Caio no escritório. Eugênio implora que Joyce não se aproxime de Irene e ela pede o divórcio. Ivana foge da investidas de Cláudio. Bibi faz um favor para Rubinho e tem seu emprego ameaçado. Joyce procura uma advogada. Jeiza fala de Zeca com Alan. Eugênio mente para não falar com a advogada de Joyce. Ivana teme que a viagem com Cláudio não resolva seus problemas. Edinalva implica com Abel, e Cândida a repreende. Irene envolve Eugênio. Joyce anuncia que irá se divorciar. Eurico conversa com Eugênio sobre o divórcio. Silvana sai para jogar e Dita se preocupa. Bibi é parada em uma blitz.

Terça-feira - 25 de julho

Cláudio e Ivana chegam a Angra dos Reis. Joyce conversa com Simone sobre a viagem da filha. Eurico exige que Eugênio convença Joyce a abrir mão de sua parte na empresa. Bibi perde o emprego no salão. Silvana ganha no jogo e consegue comprar um novo carro. Ivana e Cláudio se amam. Cibele tenta se entender com Anita. Bibi pede para ir com Cirilo ao presídio. Ritinha confronta Joyce. Ivana chega da viagem angustiada e Joyce tenta confortar a filha. Almerinda se interessa por conhecer o ônibus Balada Jeiza. Edinalva fala da mãe de Zeca para Marilda. Cláudio dá um ultimato em Ivana. Caio pede que Cirilo não ajude mais Bibi. Silvana teme que Irene faça algo contra Joyce. Simone exige que Ivana converse com a psicóloga. Rubinho avisa a Bibi que ela terá uma surpresa. Almerinda contrata o Balada Jeiza para fazer o seu show.

Quarta-feira - 26 de julho

Jeiza descobre que Cândida está escondendo Amílcar em casa. Bibi comenta com Aurora sobre a surpresa de Rubinho. Dedé pede uma festa de aniversário para a mãe. Jeiza fala do show marcado por Mere Star e todos se animam. Dedé entrega os convites de sua festa para os amigos. Heleninha recebe outro cartão de Otávio. Sabiá leva Bibi para um churrasco. Ruy comenta com Joyce que Eurico quer que ela abra mão de sua parte na empresa. Silvana tenta convencer Joyce a manter seu casamento. Dedé entrega o convite de sua festa para Heleninha. Simone questiona Ivana sobre sua viagem com Cláudio. Eugênio conversa com a advogada de Joyce. Dedé lamenta com Rubinho que ninguém apareceu em sua festa. Cláudio espera Ivana no aeroporto para passar uma temporada fora do país com ele.

Quinta-feira - 27 de julho

Ivana sai de casa sem a mala e Joyce se preocupa com a filha. Zeca convence Abel a ir ao show de Mere. Leila vê Eugênio e Irene se beijando. Ivana conhece Tereza Brant e se identifica com sua história. Biga sugere que Nonato faça seu show no Balada Jeiza. Bibi revela a Aurora que Rubinho queria que ela alugasse um galpão perto do presídio. Abel sente-se mal quando ouve Mere cantar. Ivana vê vídeos sobre transexuais. Ritinha discute com Joyce e decide ir para a casa de Edinalva. Cibele afirma que fará um exame de DNA em Ruyzinho. Silvana fica indignada ao saber que Eugênio e Irene estão juntos. Abel fica nervoso quando o filho conta que convidou Mere para o arraial de Nazaré. Zeca discute com Ritinha e lembra da profecia do índio. Dantas desconfia do comportamento de Mira ao telefone. Eugênio assume seu romance com Irene. Batoré procura Bibi.

Sexta-feira - 28 de julho



Rubinho foge da prisão. Aurora não consegue impedir Bibi de sair com Batoré. Dantas fala com Shirley sobre sua desconfiança com Mira. Cibele consegue um kit para fazer o exame de DNA. Irene exige que Mira continue no escritório de Eugênio. Zeca conversa com Mere. Bibi encontra Rubinho. A polícia vai à casa de Bibi. Yuri fica feliz com a fuga de Rubinho. Ivana conta para a psicóloga que se identificou com a história de Tereza Brant. Joyce troca confidências com Cibele. Edinalva pede dinheiro a Eurico. Ritinha vê Cibele perto do filho e fica furiosa. Rubinho avisa a Bibi que montará uma refinaria para Sabiá. Jeiza acerta com Alan sua ida a uma comunidade para um projeto social. Silvana não se intimida com as ameaças de Irene. Ritinha avisa a Ruy que irá embora com seu filho se Cibele chegar perto dele novamente. Ivana confidencia a Simone que pode ser transexual.

Sábado - 29 de julho



Ivana explica sua desconfiança para Simone. Ruy pede que Joyce não receba mais Cibele em casa. Ivana encontra o coletor de DNA no berço de Ruyzinho, e Ritinha joga fora. Cibele afirma a Shirley que afastará Ritinha de Ruy. Mira avisa a Irene que Dantas pegou o seu currículo. Ruy não aceita o namoro de Eugênio. Aurora teme pela segurança de Bibi. Abel se preocupa com a proximidade entre Zeca e Mere. Jeiza fala para Alan que ainda não avisou a Zeca de sua viagem aos Estados Unidos. Nonato é hostilizado na rua. Ivana conta para a família que Cibele quer fazer um exame de DNA em Ruyzinho. Selma vai à casa de Bibi. Silvana rouba uma folha de cheque do marido. Eurico avisa Silvana que Eugênio irá com Irene à casa de Dantas. Jeiza não gosta de encontrar Caio, e Alan implica com a aluna. Dantas questiona Caio sobre Mira. Abel e Mere se encontram no arraial de Nazaré.

*** OS DIAS ERAM ASSIM ***





Monique faz de tudo para recuperar o amor do filho Caíque Foto: TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 24 de julho



Cora ameaça Alice e se preocupa com Vitor. Rimena implora pelo apoio de Gustavo. Valentim vai para a casa da avó. Rimena não consegue seduzir Renato. Cora liga para a casa de Amaral e ele manda Eunice atender o telefone. Alice discute com Vitor. Maria ajuda Vera a se arrumar para o sarau. Ive conta a Alice sobre seu encontro com Vitor. Maria brinda com Monique. Ernesto elogia Vera. Monique tenta se insinuar para Toni, que beija Maria. Rimena se embriaga e causa constrangimento no sarau. Alice fotografa Vitor e Ive entrando no motel. Rimena e Gustavo se beijam. Alice conta para Renato sobre as provas que conseguiu contra Vitor. Rimena e Gustavo se amam.

Terça-feira - 25 de julho

Maria se incomoda com a troca de olhares entre Toni e Monique. Rimena se arrepende de seu envolvimento com Gustavo. Alice revela as fotos de Vitor e Ive e mostra para Renato. Leon beija Rudá. Ernesto convida Vera para ir à sua casa. Rimena finge dormir quando Renato se aproxima. Gustavo destrata o irmão. Hugo questiona Vitor sobre a morte de Arnaldo. Monique prepara um café da manhã para Toni e Maria decide ficar com o namorado. Serginho discute com Amaral. Natália e Cátia comemoram a notícia da publicação do livro com as denúncias. Rimena decide voltar para o Chile. Nanda passa mal na loja e Monique a leva para o hospital. Maria vai morar com Toni. Kiki chega ao hospital para ver Nanda e se incomoda ao ver Domingos cuidando da filha. Gustavo briga com Renato por causa de Rimena. Alice mostra a Vitor suas fotos com Ive e pede a separação.

Quinta-feira - 27 de julho

Vitor se enfurece e culpa Ive pelo flagra de Alice. Vera tenta acabar com a briga entre Gustavo e Renato. Monique discute com Kiki por destratar Domingos. Cora se preocupa com o desespero de Vitor e decide procurar Alice. Sandoval vê Vitor pegar uma caixa de remédios de Kiki. Natália percebe que está sendo observada. Monique tenta disfarçar o incômodo ao saber que Maria irá morar com Toni. Vera e Ernesto se beijam. Rudá visita Leon. Gustavo grava a música que compôs. Vera e Ernesto se amam. Vitor pede para sair com Alice. Vera se surpreende ao saber que Ernesto é militar. Amaral descobre sobre o seminário que acontecerá na faculdade e fica furioso. Gustavo entrega a Rimena a fita com a música que gravou. Vitor dopa Alice. Valentim pede para brincar com Renato. Vitor leva Alice, desacordada, para um motel.

Sexta-feira - 28 de julho



Vitor observa Alice dormir. Vera questiona Renato sobre Rimena. Gustavo e Renato se reconciliam. Rimena ouve a fita que recebeu de Gustavo e fica encantada com a música. Renato estranha a ausência de Alice no ateliê. Vitor não consegue atirar contra Alice. Kiki leva outro médico para avaliar Nanda. Renato pede para Domingos perguntar por Alice na casa de Nanda. Alice acorda assustada no motel. Cora se preocupa com o filho. Padre Nuno, Natália e Gustavo pensam em como podem ajudar as pessoas que foram torturadas. Domingos se preocupa com o estado de Nanda. Sandoval conta para Kiki que Vitor esteve em seu quarto. Rudá gosta da aproximação de Leon, mas fica apreensivo. Ernesto pensa em contar sobre seu passado para Vera. Monique se insinua para Toni. Renato exige que Alice conte o que Vitor fez com ela.



Leia outras notícias do Noveleiros