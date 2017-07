Elizângela fica presa em tiroteio na Linha Vermelha, no Rio

Violência real 18/07/2017 | 10h47

Elizângela, intérprete de Aurora em A Força do Querer, passou por um susto no último domingo, dia 16. A atriz dirigia para sua casa no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando foi surpreendida por um tiroteio. Em plena Linha Vermelha, que liga vários bairros da cidade, Elizângela seguia atrás de dois ônibus quando ouviu os disparos. Assustada, ela saiu do veículo e se protegeu atrás de uma mureta.



A atriz relatou ao Uol, por meio de sua assessoria, como foi o susto:



— Ninguém quer passar por isso, mas o Rio de Janeiro está um caos. Vida que segue...

De acordo com informações da Polícia Militar, criminosos tentaram fazer um arrastão na via, próximo ao Conjunto de Favelas da Maré, mas foram impedidos pelos policiais. A Linha Vermelha tem sido alvo de várias ações criminosas que assustam os moradores da região.