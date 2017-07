Fãs se desesperam com rumores de que Evaristo Costa sairá da Globo

#ficaevaristo 21/07/2017 | 11h00 Atualizada em

A dois meses do fim do seu contrato, Evaristo Costa teria informado à TV Globo que não pretende continuar na emissora, segundo o colunista do site Uol Flávio Ricco. Seria uma decisão pessoal do jornalista, que está na bancada do Jornal Hoje desde 2004.



Evaristo estaria planejando passar um ano fora do país com a família. A Central Globo de Comunicação informou que não comenta negociação de contratos.



Queridinho do público, Evaristo tem uma legião de fãs nas redes sociais. Foi aí que começou uma imensa campanha virtual pela permanência do apresentador na emissora. A hashtag #ficaevaristo movimentou a internet desde que os rumores começaram:



Eu quando fiquei sabendo que o Evaristo vai sair do jornal #ficaevaristo pic.twitter.com/DZ2KSBdYt8 — fabiana (@fabisecco) July 20, 2017

#ficaevaristo NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOO DIA MAIS TRISTE DA MINHA VIDA¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/PXcfok7auj — ¿M E W N I A N A¿ (@_MEWNIANA_) July 20, 2017

O que será da Sandra Annenberg sem Evaristo?! Pobre Sandra. #FicaEvaristo pic.twitter.com/jXZbsJlbfg — Gustavo Franco (@gustavofranco_1) July 20, 2017

Não estou sabendo lidar com a saída de Evaristo Costa da Globo. #FicaEvaristo pic.twitter.com/HZu0af7qjw — Monique Andrade (@andrademon) July 20, 2017

Como nós estamos com essa notícia!

Fica pf#ficaevaristo pic.twitter.com/amLMo05HOr — n i a s (@tweettando_) July 20, 2017