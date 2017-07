Hoje em "A Força do Querer": Joyce e Ritinha dão surra em Irene

Noveleiros 24/07/2017 | 15h53 Atualizada em





Encontro entre Joyce (E) e sua rival acontece no banheiro de um restaurante Foto: Estevam Avellar / TV Globo

Joyce (Maria Fernanda Cândido) vai, finalmente, descer do salto em A Força do Querer. No capítulo previsto para ir ao ar nesta segunda-feira (RBS TV, 21h15min) ela vai dar uma boa surra em Irene (Débora Falabela). E ainda vai contar com a ajuda de sua nora, Ritinha (Isis Valverde).



Ao encontrar Irene no banheiro do restaurante onde vai almoçar com Ruy (Fiuk), Ritinha e Marilda (Dandara Mariana), Joyce não se contém e trata a arquiteta com raiva e desprezo.



– Não precisa me tratar assim... seu marido vai ficar com você! Está apaixonado por mim, mas vai ficar com você! Ele faz sempre o que o dever manda, não é? E você se contenta! – rebate Irene.



Diante das provocações da suposta amiga, Joyce, num ímpeto, tira o sapato e joga em cima de Irene.



– Vagabunda! – grita ela.



Ritinha (de amarelo) toma a iniciativa de partir para cima de Irene Foto: Estevam Avellar / TV Globo

A princípio, a arquiteta ri e segura o sapato da rival. Até que Ritinha e Marilda aparecem no banheiro. Assim que percebe a situação, Ritinha decide defender a sogra e parte para cima de Irene, que agora apanha com força. Encorajada pela atitude da nora, Joyce dá mais sapatadas em Irene e sai do banheiro, atordoada.



Ela sai do local e dá de cara com Eugênio (Dan Stulbach) que chega para almoçar com a família, de surpresa. Irene diz que vai procurar a polícia, mas o amante a acalma e manda para casa.



