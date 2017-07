Hoje em "A Força do Querer": Ruy tenta atropelar Irene

Noveleiros 18/07/2017 | 09h30 Atualizada em

A armação de Irene (Débora Falabella) deu certo, e enfim Joyce (Maria Fernanda Cândido) descobre que a "amiga" é amante de seu marido. Eugênio (Dan Stulbach) ouve poucas e boas e é expulso de casa no capítulo desta terça-feira.

Leia mais:

Em "A Força do Querer", pai de Caio sabe que Irene matou um homem

"A Força do Querer": Irene leva uma surra de Joyce e Ritinha



E no meio dessa confusão familiar, Ruy (Fiuk) toma as dores da mãe, de novo, e quase comete uma loucura.

Foto: TV Globo / Divulgação

Ao avistar a amante do pai no meio da rua, o rapaz perde a cabeça e joga o carro em cima dela. A pilantra escapa por pouco do atropelamento, mas promete que não vai deixar barato.

Foto: TV Globo / Divulgação

As últimas atitudes de Ruy mostraram que apesar da postura de empresário promissor, ele continua sendo um garoto mimado e impulsivo. Antes de Irene, quem sentiu a fúria do rapaz foi Shirley (Michelle Martins), confundida com a amante de Eugênio. Rolou barraco e o vídeo foi parar na internet, para desespero de Joyce, tão avessa a escândalos.