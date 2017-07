Hoje em "Novo Mundo": Joaquim descobre que Elvira está viva

Noveleiros 18/07/2017 | 09h20 Atualizada em

A fuga de Joaquim (Chay Suede) e Anna (Isabelle Drummond) foi bem executada, mas não demorou muito para que Thomas (Gabriel Braga Nunes) descobrisse o paradeiro do casal.

Por sorte, Anna conseguiu embarcar com as crianças em um navio, escapando das garras do marido cruel. Joaquim resolveu se entregar, já que era a única forma de manter a amada e os filhos em segurança.

Preso novamente, Joaquim terá uma grande surpresa no capítulo desta terça-feira. Ao descobrir que o marido continua pagando por sua "morte" Elvira (Ingrid Guimarães) percebe que o único jeito de salvá-lo é reaparecer.

Assim, o rapaz levará um susto ao dar de cara com a "falecida". No princípio, ele chega a achar que se trata de mais uma armação, mas logo entende que Elvira foi tão vítima quanto ele das maldades de Thomas.