Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Entre a realidade atual e a realização de seus sonhos há ainda um longo caminho a trilhar. Porém, de vez em quando, como agora, as visões encurtam a distância e a alma celebra eventos que ainda não se manifestaram.



De pouco adianta fazer complicadas formulações mentais na tentativa de entender o que acontece e se antecipar aos acontecimentos. Você verá que, na prática, tudo que está em andamento é simples e óbvio. Não complique.



Considere com calma que as pessoas, tal qual você, são imprevisíveis, que elas podem mudar de opinião e rumo a qualquer momento e sem aviso prévio. Por isso, verifique o que você combinou com elas antes de tudo.

Enxergar tudo que de errado acontece por aí é, também, você se responsabilizar por fazer algo além de criticar. Por isso, quanto mais seu sangue ferver, mais energia estará disponível para você fazer algo prático.

Temporariamente, não seria proveitoso para você se expor ou compartilhar seus desejos com quem não saberia entende-los, ou pior, que os interpretaria de forma distorcida. Neste momento é melhor você se recolher.

Hoje é um dia complexo, de emoções desencontradas e de simultaneidade de eventos que se contradizem entre si. Mantenha a cabeça no lugar e, na melhor das hipóteses, procure se divertir com tudo que acontecer.



Ainda que os olhos de sua alma mirem objetivos grandiosos, você precisa também prestar atenção a todos esses pequenos detalhes que compõem o grande caminho. Há questões que sua alma não aprecia, mas são necessárias.

As ideias que surgem agora são muito bonitas e infundem entusiasmo, porém, ainda não tem nenhum valor prático, pois, não podem ser colocadas em marcha de imediato. Há assuntos mais urgentes para tratar.



Todas as suspeitas se voltam contra você e nesta parte do caminho você precisa se proteger de maledicências, pois, as pessoas adoram falar mal das outras com a autoridade de quem sabe tudo da vida alheia.

De forma inadvertida, as pessoas falam coisas que tocam em nervos sensíveis de sua alma. Melhor você cuidar para que suas reações não sejam exageradas, pois, isso revelaria o que ainda não poderia ser entendido.

Muito se fala em colaboração mutua e, no fundo, todo mundo entende o valor dessa virtude. Porém, na prática tudo funciona num jogo de empurra-empurra de tarefas, porque cada pessoa pensa apenas em si mesma.

Nunca será fácil distinguir a fantasia da intuição, mas essa será sempre sua principal tarefa, seu trabalho interior mais importante a todo momento, pois, do resultado desse empenho você tomará as atitudes certas.