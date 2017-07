Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 16/07/2017 | 00h01 Atualizada em

Tudo é grandioso nesta parte do caminho, tanto as perspectivas futuras quanto os problemas atuais também. Procure, por isso, manter a cabeça no lugar, para não entrar em colapso nem tampouco perder a cabeça. É assim.



Certezas hão de ser sempre consideradas temporárias e, por isso, de vez em quando você precisa reservar um tempo para questioná-las e verificar se, por desventura, sua alma não estacionou em algumas ultrapassadas.



A vontade de você esclarecer algumas pessoas precisa ser tratada com cuidado, pois, esse resultado não depende apenas de você usar palavras compreensíveis, mas também de as pessoas em questão quererem ser esclarecidas.

Talvez não haja sintonia suficiente para tudo acontecer em harmonia, mas nesta parte do caminho há coisas que precisam vir à tona e ponto final. O resto será administrado na medida em que isso se tornar necessário.

É importante colocar as mãos na massa e fazer tudo que a necessidade trouxer à tona, mesmo que, à primeira vista, isso signifique você ter de se envolver em tarefas que não provocam nenhuma simpatia em sua alma. É necessário.

Certas vontades precisam ser testadas na realidade prática para verificar se vale a pena ir em frente ou se não seria melhor deixa-las definitivamente de lado. Procure, por isso, fazer movimentos discretos e simples.



É impossível avançar na direção do futuro desejável carregando na alma memórias que causam apego e que funcionam como verdadeiras âncoras. É necessário você se despir desses apegos e desamarrar os laços do passado.

Neste momento não seria sábio fazer comentários a respeito do que você realmente pretende conquistar, pois, essas informações acabariam viajando de pessoa em pessoa até chegarem a quem não deve saber delas.



Procure não se basear em boatos para tomar qualquer tipo de atitude concreta em relação aos seus recursos materiais. Procure verificar tudo, o momento é muito enganoso, mas ao mesmo tempo evoca emoções fortes.

Evite complicações, procure pensar tudo com calma e agir o menos possível, ou pelo menos não se precipitar na tomada de atitudes que a prática demonstraria ser inúteis ou contraproducentes. É um dia enganoso.

Não importa o que as pessoas digam, você faça tudo que tiver em mente de forma independente das críticas ou elogios que as atitudes evocarem. De vez em quando é necessário agir com independência e colher os resultados.

Servir às pessoas com que você se relaciona de forma cotidiana não há de ser visto pela sua alma como uma tarefa inglória. Pelo contrário, é servindo que você se eleva, pois acrescenta bem-estar ao grupo todo.