Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Enquanto as turbulências continuam, a alma viaja longe, em mundos que são distantes, porém, não impossíveis de conquistar. Melhor assim, isso vai agregar uma dose de equilíbrio que servirá para passar por tudo muito bem.



Nada diga a ninguém, se movimente com discrição, mas com firme vontade de realizar suas pretensões. O terreno é complexo e arriscado, mas é assim mesmo que você experimentará o regozijo de testar sua força e realizar.



Faça uso de toda sua capacidade de sedução para consolidar seus interesses, nesta parte do caminho a qualidade do jogo se tornou muito dura e, apesar de nunca valer tudo, é isso mesmo que parece estar em andamento.

O que você precisa fazer não é exatamente o que você desejaria e, inclusive, o que tem oportunidade de fazer. Porém, as cartas estão dadas nesta rodada e não seria sábio de sua parte fazer força para mudar o jogo.

Nunca vai valer tudo para realizar um desejo, pois, ainda que o objetivo for satisfatório, a qualidade do caminho deixará a desejar e isso diminuirá bastante a satisfação. Pense nisso e articule melhor seus planos.

O que você quiser, terá de ser feito contando apenas com sua força e recursos particulares. Eventualmente, tudo seria mais fácil se houvesse ajuda, mas você verá que essa não está disponível, até muito pelo contrário.



Nesta parte do caminho você não deve contar com a ajuda de ninguém, porque seus anseios e pretensões não podem ser compartilhados, beneficiariam exclusivamente a você. Por isso, ninguém encontra razão para ajudar.

Sem alarde, dará para fazer tudo, mas levantando a poeira você atrairá atenções indesejadas e o cenário se complicará bastante. Parece fácil tomar a sábia atitude, mas a ansiedade sempre atrapalha tudo.



Está tudo certo num mundo incerto. Por isso, tudo que tiver sido combinado precisa ser verificado por você, pois, não se sabe muito bem que tipo de surpresas as pessoas podem produzir, mesmo que inadvertidamente.

Insinuações não serão interpretadas devidamente e, pelo contrário, provocarão confusões. Se você tiver algo a dizer, que seja urgente, procure falar diretamente com a alma desapegada dos resultados, que são incertos.

No meio da desordem acontecem coisas interessantes também, porém, para desfrutar dessas você precisa manter a cabeça no lugar e não perder tempo se irritando com o que, por enquanto, não poderia ser modificado.

O que seu desejo ordena, a realidade objetiva condena. Não há necessidade de sua alma ficar paralisada pelo conflito da situação, é preciso fazer uso de toda sua inteligência para resolver e viver com intensidade.