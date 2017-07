Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 18/07/2017 | 00h02 Atualizada em

Boas conversas serão sempre alentadoras e promoverão entusiasmo para as pessoas envolvidas. É importante essas acontecerem, e mais importante ainda é que as coisas não fiquem apenas nas conversas, mas que se realizem.



O muito que você almeja conquistar terá de ser processado através do pouco que há de ser feito todos os dias para chegar lá. Evite confiar em grandes tacadas ou em manobras espetaculares, agora essas seriam inúteis.



Promova atitudes baseadas na generosidade e na vontade de ajudar e proteger as pessoas que você quer bem. Este é um momento em que valerá a pena você pensar menos em seu benefício e mais no que de bom fizer para outrem.

Os bons sentimentos emergem do coração de forma independente, sem apoio nas circunstâncias que, pelo contrário, alimentariam o desprezo e não a compaixão. Esses bons sentimentos precisam ser valorizados e protegidos.

Comunique-se abertamente e com sinceridade, nada tente maquiar, este é um momento em que pode haver concórdia apesar das diferenças. Momentos como este são raros e vale a pena aproveitá-los antes de desaparecerem.

Essa ladainha que as pessoas entoam tentando se convencer de que tudo, aqui neste planeta, é difícil, não encontrará suporte hoje, pois, contrariando o convencimento geral, você recebe facilidades através das circunstâncias.



O esclarecimento há de ser manifesto através de gestos práticos, para que as pessoas com que você se relaciona percebam que suas opiniões mudaram. Não há nisso sinal de dar o braço a torcer, apenas o saudável esclarecimento.

A imaginação é importante, é o ponto de partida para você processar um caminho de progresso. Cuide, no entanto, para não dar o imaginado por feito, entre uma coisa e a outra há um longo trecho de esforço.



O bom trânsito pelos relacionamentos sociais há de ter alguma utilidade além de você se sentir melhor, por receber elogios. Aproveite para tocar em frente os projetos que ficaram na gaveta por falta de boa receptividade.

Agora é possível você chegar mais longe com menos esforço, com a ajuda dessa dimensão misteriosa que nossa humanidade chama de sorte. As circunstâncias são mais fáceis e favorecem que você se atreva mais.

A generosidade brota espontânea do coração e, talvez, seja dirigida a quem não a mereça. Porém, não valerá a pena você frear esse fluxo divino que brota do coração, isso é algo que precisa ser vivido assim mesmo.

Viu? Está tudo melhor do que ontem parecia! O estado de ânimo pode ser enganoso e você precisa ter sempre isso em mente, para evitar tomar atitudes, sobre humores temporários, que provoquem resultados duradouros.