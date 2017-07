Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 19/07/2017 | 00h01 Atualizada em

Faça a sua vontade sem atropelar a vontade alheia. Eis uma fórmula bastante difícil de levar à prática, porque na hora de a vontade fazer ferver o coração, não parece haver tempo suficiente para considerar todas as variáveis.



Contrariedades não precisam ser tratadas como ofensas definitivas, apenas como estados existenciais que fazem parte do tabuleiro complexo dos relacionamentos sociais. Tudo precisa ser redimensionado.



Conversas francas não hão de ser permeadas por acusações, mas por verdades que esclareçam e permitam que todas as pessoas envolvidas tenham chance de mudar seu ponto de vista ou simplesmente seguir seus caminhos.

Está certo, tudo seria melhor se as tarefas fossem agradáveis e se você as desejasse com o mesmo ardor que neste momento deseja estar em outro lugar do mundo completamente diferente. As coisas, porém, são como são.

Assuma a responsabilidade pelo que você deseja, não espere que as coisas aconteçam, você precisa assumir as rédeas do destino e fazer acontecer. Só isso resolverá o inútil estado de espera e sua frustração inerente.

Difícil é suportar a repetição cotidiana sem perspectiva de nada novo acontecer. Seu potencial criativo precisa ser posto em prática, porque se nada de novo acontecer terá de ser você quem faça acontecer a novidade.



Nem todas as pessoas que integram esta parte do seu caminho são do seu apreço, mas não vale a pena fazer um drama em cima dessa realidade, apenas aceitar que o jogo é complexo e que os contrastes são inerentes a esse jogo.

Algumas questões de ordem prática hão de ser prioridades para você no dia de hoje. Por isso, tente se dispersar o menos possível com distrações ou pela imaginação de que haveria algo mais interessante para fazer.



Há assuntos que não merecem mais ser questionados, mas colocados em prática, porque só assim se saberá quem estava com a razão ou se, por ventura, ninguém tinha a mínima ideia sobre o que estava falando.

Saber a verdade e não agir de acordo com essa, eis um erro que você não pode cometer. Eventualmente você precisará de mais tempo para planejar seus movimentos, mas é necessário tomar atitudes concretas. Só isso.

Nem tudo é um mar de rosas entre as pessoas, mas é por isso mesmo que elas precisam buscar uma forma melhor de se entenderem e chegarem a um acordo, pois, nada é mais importante do que lutar pelo bem comum.

Cumprir tarefas não há de ser considerado algo desagradável, como se algo mais importante do que isso pudesse ser feito. É no cumprimento das tarefas que achará tempo para satisfazer outros anseios também.