Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 20/07/2017 | 00h01 Atualizada em

Será bastante difícil se conter para não ceder à urgência com que os desejos se apresentam, mas você faria bem em pensar no quanto tudo seria mais fácil se não se agregassem novos ingredientes por enquanto. Só por enquanto.



Ainda que surjam tensões, você não precisa lidar com elas como se tivesse de se livrar dos incômodos com a maior urgência possível. Muito foi varrido para baixo do tapete da consciência e tudo precisa vir à tona.



Resolver as questões básicas para que não atrapalhem nem pesem, eis um desafio interessante para sua mente nos próximos dias. Diante da tensão que pequenos assuntos provocarem, coloque sua mente para trabalhar e resolver.

É natural que se busque um pouco de conforto comprando algo que se deseja, não deve haver crítica alguma a esse respeito. Cuide apenas para não assumir dívidas que, depois, diminuiriam o regozijo da situação, não é?

O ambiente ficará mais tenso do que o habitual, mas isso não condena você a ter de se envolver em quanta briga ou discussão surgir. A tensão maior pode ser aproveitada para fazer mais do que normalmente faria.

Contenha todos seus impulsos, respire várias vezes de forma intencional antes de tomar qualquer atitude, isso garantirá um tempo extra para evitar reagir e assim, empreender ações mais sábias e eficientes.



O espírito de equipe não surge de forma espontânea, precisa ser consolidado através da força de vontade, com todas as pessoas indo além das discórdias que impedem esse processo e se dedicando a trabalhar pelo bem comum.

Ações firmes serão eficientes, porém, hão de ter também um objetivo um pouco mais elevado que o mero desejo de satisfação. As ações firmes e elevadas se constituem em torno do bem comum, nada mais, nada menos.



No grito ninguém ganha, todos perdem. É comum perder a paciência, principalmente em momentos como o atual, mas é necessário ter visão e agir de acordo, pois, o estado de tensa discórdia não beneficia ninguém.

Os riscos seduzem porque incitam o espírito de aventura, mas, por experiência, você deveria saber que nem todos os desafios conduzem a algo interessante, além da própria sedução. É preciso sabedoria para tudo.

Reclamações sobem de tom e podem soar ofensivas a você. A reação inicial é contestar tudo e isso é seu direito, porém, depois que a poeira abaixar será sábio considerar o que houver de verdadeiro no meio dessa balbúrdia.

A partir de hoje se dedique em cheio a fazer acontecer o que seus sonhos apontaram. Não espere mais por circunstâncias favoráveis, sua presença e atitude hão de estabelecer a nota dominante dos acontecimentos.