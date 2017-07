Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 21/07/2017 | 00h02 Atualizada em

Distinguir a intuição do devaneio é um tipo de exercício sobre o qual você nunca terá certeza absoluta dos resultados, mas que sempre valerá a pena continuar tentando e testando, pois, a intuição é muito importante.



As coincidências podem trazer um ambiente favorável para você reajustar seus planos. Procure, por isso, não seguir à risca a sequência lógica de eventos, mas se abrir às novas possibilidades sugeridas pelas coincidências.



Permita-se subverter os planos quando as coincidências apontarem possibilidades melhores. Seguir à risca os planos a despeito de haver uma nova visão seria apenas um exercício de teimosia. Há algo melhor em andamento.

Suas ideias podem ser maravilhosas e os seus pontos de vista esclarecedores, porém, se os seus atos não se tornarem reflexo fiel dessas teorias, elas se tornarão contraproducentes. Ajuste suas ações para isso.

Verifique se aquilo que você pressente é mesmo um pressentimento ou apenas uma fantasia para nutrir seu desejo de a realidade ser exatamente como você quer que ela seja. É fácil confundir pressentimentos com fantasias.

Mesmo que as pessoas provoquem tumultos e confusões, de puro desorientadas que estão, ainda assim as coisas tendem a se resolver com bastante facilidade. Por isso, não valerá a pena você se irritar com nada.



Faça o que sentir que precisa ser feito e não o que a lógica estabelecer. Hoje é um dia em que a lógica do mundo é subvertida, pois, o Universo não funciona exclusivamente nesse ritmo, há outros disponíveis também.

As visões de um futuro maior e melhor são claras o suficiente para motivar entusiasmo. Regozijar-se com isso é seu direito, porém, cuide para não ficar apenas nisso, mas seguir em frente com a execução dos planos.



O ambiente é sedutor e promove aproximações interessantes, porém, se a sua alma estiver desprovida de um objetivo concreto, tudo isso não passará de fogo de palha e, no fim, resultará em mais uma frustração.

Agora é mais fácil você se fazer entender e, por isso, se torna propício você enunciar os pedidos que de outra forma seriam rejeitados, por ser incompreendidos. Escolha as pessoas certas e inicie o diálogo.

Questões antigas que não foram devidamente solucionadas em algum momento passado retornam agora, brindando com a oportunidade de você se livrar delas e tocar a bola para frente. Faça o necessário para se livrar.

Para as pessoas com que você se relaciona, nem sempre é possível compreender suas reações, pois, elas tendem a ser diferentes diante dos mesmos estímulos. Considere isso com cuidado, ninguém pode adivinhar suas oscilações.