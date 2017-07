Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 25/07/2017 | 06h00 Atualizada em

As potencialidades que se abrem neste momento são muito sedutoras, mas logo será necessário escolher somente algumas dentre essas, antes de começar a se dispersar no meio da diversidade disponível. Foque no que interessa.



Decida você o que quer fazer agora e não demore, faça logo. A pior atitude que você poderia tomar neste momento seria protelar o que é oportuno fazer, mas que pareceria tirar tempo de assuntos mais importantes.



Há coisas que não dá para dividir, são questões que só você pode resolver e, por isso, não merecem questionamentos nem ser colocadas em roda de conversas para todo mundo opinar. Assuma a responsabilidade e aja à altura.



Ainda que milhares de dúvidas continuem atormentando você, mesmo assim agora você poderá tomar atitudes firmes e colocar ordem em vários assuntos que, mesmo pequenos, servirão para você colocar a cabeça no devido lugar.

Nenhum conselho será tão eficiente quanto você se orientar pela voz interior, que é tênue, porém firme. Tenha em mente, contudo, que você não saberá da eficiência dessa orientação até atrever-se a colocá-la em prática.

É desnecessário e contraproducente chutar o balde. Você apenas precisa ter presença de espírito e adotar posturas irredutíveis diante de determinadas circunstâncias, exclusivamente diante dessas e nada além. Só isso.



Você acabará fazendo o que quiser e não o que for combinado, tenha isso em mente para não perder muito tempo em reuniões nas quais se conversará de tudo, menos do que seria realmente importante debater. Atenção.

A ordem não pode ser declarada no grito, é preciso continuar conversando mesmo que você ache isso perda de tempo. Acontece que são muitas vozes e opiniões discordantes e todas servem para as decisões serem tomadas.



Considere que neste dia não haverá ajuda de nada nem de ninguém, mas que, ao mesmo tempo, você terá uma dose mais generosa de força de vontade disponível para se atrever a colocar em marcha o que desejar.

As verdades não são democráticas nem relativas, são o que são e, por isso, chega um momento em que não se pode perder tempo em discussões, dando espaço para todo mundo opinar. É preciso agir de acordo à verdade.

O medo não é necessariamente um sinal de que algo perigoso está prestes a acontecer, com potencial de destruir seus planos. O medo também sinaliza o tamanho do atrevimento com que sua alma se movimenta neste momento.

Chegou a hora de tomar as rédeas em suas mãos e conduzir tudo de acordo com sua visão. Isso acabará com o desperdício de tempo que as discussões e reuniões provocam. Reuniões para nada decidir são perda de tempo.