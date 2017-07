Insegurança no início da vida sexual? Saiba como melhorar a situação

Falando de Sexo 18/07/2017 | 20h22 Atualizada em

Namoro há 11 meses, e faz dois meses que transei pela primeira vez com o meu namorado. Ele é muito querido e decidi que era com ele que iria perder a virgindade.



Só que estou insegura, parece que me sinto culpada por ter transado, como se tivesse feito algo errado. Meu namorado disse que está curtindo. Eu não tenho sentido muito prazer, dói um pouco, fico nervosa.



Querida leitora, a primeira vez que transamos é sempre um momento muito especial, e as pessoas experimentam diversos sentimentos. Além disso, somos criados em uma sociedade que valoriza muito a transa para o homem como sinônimo de masculinidade.



Então, este pode ser um motivo para o seu namorado se sentir bem, além de ter curtido o momento a dois. Já para a mulher, é diferente: a sociedade insinua que ela tem que se cuidar para não ser considerada ¿fácil¿ para eles.



Orientação

Isto, às vezes, gera uma insegurança e um receio de estar sendo ¿usada¿. Então, calma, pois isso que aconteceu com vocês é muito normal. Afinal, estão dando início à vida sexual.



Mas é importante lembrar que, para que isto seja legal e saudável para os dois, é importante consultar um ginecologista. Ele poderá orientar vocês sobre a melhor forma de se protegerem de doenças sexualmente transmissíveis e do risco de gravidez.



Isto vai deixá-los mais seguros e tranquilos. E o ¿nervosismo¿ é natural, pois os dois estão ¿explodindo¿ de desejo, sonhando com o momento, mas sem saber como agir. Tenha mais tranquilidade, que tudo tende a dar certo.



É legal pensar se tem algo no seu relacionamento que contribua para se sentir insegura. Relaxe!



