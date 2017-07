Maiara e Maraísa no Fantástico e outras atrações da TV no final de semana

Dicas da programação 21/07/2017 | 12h01 Atualizada em

SÁBADO

ESTRELAS

RBSTV, 14h

Angélica ajuda a plantar árvores em uma praça de São Paulo Foto: TV Globo / Divulgação

Angélica mostra ao público a rotina do projeto Novas Árvores Por Aí, no Estrelas Solidárias deste sábado. Em São Paulo, a apresentadora vira voluntária da ação, que promove plantios coletivos de árvores pela cidade, e coloca as ¿mãos na massa¿.

Enquanto isso, Otaviano Costa viaja para sua cidade natal, Cuiabá, no Mato Grosso, e se engaja como voluntário no projeto Entrega por Cuiabá, cujo objetivo é ajudar moradores de rua, através da entrega de kits de higiene e comida, por exemplo.

Em Fortaleza, no Ceará, Rômulo Neto conhece e se voluntaria no projeto Instituto Povo do Mar, mais conhecido como IPOM, que há sete anos atende crianças do entorno oferecendo aulas de surfe, idiomas, informática, capoeira, artes, limpeza da praia, entre outras.



CALDEIRÃO DO HUCK

RBSTV, 14h30min

Mel Maia, Palmirinha Onofre e JP Rufino são os jurados do Calourão do Huck Foto: TV Globo / Divulgação

Em comemoração ao Dia dos Avós, celebrado no dia 26 de julho, o Caldeirão do Huck deste sábado promove uma edição do Calourão do Huck cheia de Talentos da Melhor Idade. A bancada de jurados conta com um trio igualmente talentoso: a atriz Mel Maia, o ator JP Rufino e a culinarista Palmirinha Onofre.

Sábado também é dia de ver gente empreendedora no Mandando Bem. a empresária Jenifer Adorne, nascida em Tabatinga, São Paulo, sempre sonhou em abrir uma pet shop. Participando do quadro, ela tem a oportunidade de potencializar o seu negócio. No episódio do Quem Quer Ser Um Milionário?, é hora de torcer pelos participantes que se aventuram no jogo de perguntas e respostas.

DOMINGO



GALPÃO CRIOULO

RBSTV, 6h40min

Prepara o despertador e põe a água para esquentar que o Galpão Crioulo deste domingo recebe Mário Barbará e Chico Saratt. A dupla lança no programa o projeto Desgarrados, que leva o nome e celebra uma das mais inspiradas e universais obras musicais produzidas no Rio Grande do Sul. O Galpão te mostra um pouco das músicas e das histórias que marcaram época destes dois artistas nos festivais de música pelo estado. O programa também conta com as participações dos músicos Nilton Junior e Thedy Corrêa.

POPSTAR

RBSTV, 13h

Lúcio Mauro Filho está em primeiro lugar no ranking eliminatório Foto: Felipe Monteiro / TV Globo / Divulgação

Eles sobem ao palco para mostrar e viver uma segunda paixão, que é a música. Nesse domingo domingo, 23, esse desafio será ao vivo. Os participantes do PopStar – Alex Escobar, André Frateschi, Claudio Lins, Eduardo Sterblitch, Érico Brás, Fabiana Karla, Lúcio Mauro Filho, Marcello Melo Jr, Mariana Rios, Marcella Rica, Murilo Rosa, Thiago Fragoso, Sabrina Parlatore e Rafael Cortez – terão a missão de administrar a adrenalina no palco do programa, que passa a contar também com o voto do público na votação final. Fernanda Lima, que comanda a atração, que tem ainda Tiago Abravanel na cobertura dos bastidores, afirma que o programa ao vivo tem um gostinho especial.

FANTÁSTICO

RBSTV, 21h

Maiara e Maraísa participam do Fant360 com Mari Palma Foto: Arthur Meninea / TV Globo/Divulgação

A sétimo episódio da série Fant360 no Fantástico deste domingo vai estar com cara bem sertaneja, Mari Palma acompanha a agitada rotina de artistas como Luan Santana e a dupla Maiara e Maraísa. Após um show, ela embarca com Luan no jatinho. O destino é o estúdio, com cama e até churrasqueira, quase uma segunda casa.

De lá, Mari Palma embarca para Goiás para passar um dia inteiro com a dupla Maiara e Maraisa. É recebida na grande fazenda da família, que será mostrada pela primeira vez na televisão tem o privilégio de ver de perto o processo de composição de músicas e acompanha um show.