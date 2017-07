Manoel Soares se fantasia de super-herói Flash no "Encontro"

Super-herói 13/07/2017 | 12h32 Atualizada em

O jornalista Manoel Soares, que integra o time do Encontro com Fátima Bernardes, mostrou, nesta quinta-feira (13), que está vestindo a camisa do programa — ou, ao menos, das matérias exibidas na atração. Ele se vestiu de Flash, o veloz super-herói da Liga da Justiça, depois de uma reportagem sobre cosplay, a arte de se fantasiar de personagens de desenho animado.



Meus deus o Manoel Soares de FLASH no Encontro pic.twitter.com/PjCV6TQYKY — gabi (@gabii_rocha) 13 de julho de 2017

Um dos convidados do programa era Drico Alves, que interpreta Yuri em A Força do Querer. Na trama de Gloria Perez, o personagem é adepto ao cosplay e se fantasia de Goku, do desenho animado Dragon Ball.

Desde o início das férias de Fátima Bernardes, neste mês, Manoel Soares apresenta o programa ao lado de Ana Furtado e Lair Rennó. Manoel foi contratado como repórter do matutino em abril deste ano.

