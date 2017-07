Michele Vaz Pradella: "Novelas oscilam entre a ação e a calmaria"

Noveleiros 15/07/2017 | 10h00 Atualizada em

Em Novo Mundo, as últimas semanas foram eletrizantes. O público grudou os olhos na telinha para conferir cada momento da eletrizante fuga de Anna (Isabelle Drummond) e Joaquim (Chay Suede). As cenas tiveram de tudo, desde luta ao estilo "Kill Bill" de Jacira Giullia Buscacio) contra Miss Liu (Luana Tanaka), até um emocionante voo de balão dos mocinhos, que deixaram Thomas (Gabriel Braga Nunes) comendo poeira.



A novela das 21h também é para corações fortes. A Força do Querer mostra a transformação de Bibi (Juliana Paes) em "Perigosa", cada vez mais envolvida no mundo do crime por causa do marido Rubinho (Emílio Dantas). Para salvar o amado, vale tudo: gravidez falsa, fuga da prisão, enfrentamento com a polícia... Para os que acham exagero, vale lembrar que a história de Bibi é baseada em fatos reais.



Enquanto isso, Pega Pega só tem ação no nome e quase nada acontece desde o famoso assalto ao hotel Carioca Palace. No horário das 23h, Os Dias Eram Assim segue a passos lentos, com pouca lenha pra queimar até o desfecho, em setembro.