Mitos e verdades sobre a pílula anticoncepcional

Falando de Sexo 21/07/2017 | 16h27 Atualizada em





Foto: Arte ZH

Oi, gurias do Diário. Atrasos na menstruação são normais? O anticoncepcional pode ajudar a regular o ciclo?



Mulheres são diferentes na sua fisiologia. Por isso, devem sempre consultar um ginecologista quando tiverem alguma dúvida sobre menstruação, uso de anticoncepcional ou perigos de engravidar.



Leia outras colunas do Falando de Sexo



Primeiramente, não existe período fértil quando se toma anticoncepcional da maneira correta, o que significa todos os dias, aproximadamente na mesma hora. A pílula serve justamente para que a mulher não tenha ovulação e, portanto, não viva o período fértil.



O anticoncepcional protege a mulher o mês inteiro, incluindo durante a pausa dos comprimidos.



Não corra o risco

Já a relação sexual sem proteção oferece risco. A penetração do pênis na vagina sem o uso de camisinha ou da pílula anticoncepcional, mesmo se o homem parar antes de ejacular, pode levar à gravidez.



O uso do coito interrompido aumenta em até 75% o risco de engravidar, se compararmos a outros métodos contraceptivos.



O risco de gravidez é inferior a 0,2% quando a mulher toma sua pílula direitinho. Portanto, não é necessário tomar dois comprimidos após o sexo nem a pílula do dia seguinte. Aliás, esta última não corta o efeito do anticoncepcional: só reforça o poder dos outros métodos.



Quando se toma a pílula pela primeira vez, ou após meses de pausa, a proteção é válida a partir do segundo mês de cartela. Neste período, deve-se fazer uso de outro método anticoncepcional.



Se você tem dúvidas dúvidas ou sugestões de assunto, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br