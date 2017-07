Nanda Costa revela como fez as pazes com o espelho: "Com a nova dieta, fiquei mais disposta"

Boa Forma 18/07/2017 | 18h13 Atualizada em





Foto: Fernando Louza / Revista Boa Forma

Em sua turma de colégio, Nanda Costa, a Sandra Helena de Pega Pega, era o alvo típico das piadinhas. Baixinha, cheinha e dentuça, a atriz ganhou o apelido de Mônica – a personagem fofucha dos quadrinhos de Mauricio de Sousa. E a situação ficou ainda pior quando a sua mãe abriu uma lanchonete, como ela conta para a revista Boa Forma de julho:



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



– De repente, podia comer batata frita e hambúrguer a hora que quisesse. Fiquei sem limites!



Transformação

Aos 18 anos, a atriz resolveu que era hora de mudar e encarou dietas com restrições calóricas severas. Nanda se lembra bem da luta contra a balança.



– Perdi as contas de quantas vezes fiquei uma semana inteira só comendo ovo, carne e queijo. Aí, sentia uma vontade enorme de pão, me jogava nele e engordava até mais do que tinha perdido – recorda.





Foto: Fernando Louza / Revista Boa Forma



Seus hábitos mudaram há três anos, quando foi escalada para interpretar Tuane na novela Império (2014). Nanda começou a praticar um método que alia pilates, levantamento de peso e kettlebell (aparelho para exercícios musculares).



Foi quando mudou o seu corpo em um mês. Depois de fazer as pazes com os exercícios físicos, ainda precisava mudar a alimentação. Por indicação, encontrou um médico que descobriu que ela tinha intolerância à lactose e algumas deficiências metabólicas.



A atriz riscou, então, do seu cardápio derivados do leite, carne vermelha, pipoca e frutos do mar.



– Menos de um mês depois, vi a diferença. Eu comia e me sentia estufada. Com a nova dieta, fiquei mais disposta, comecei a dormir melhor e não tive mais crises de sinusite – explica à publicação.