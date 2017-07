"Novo Mundo": Chalaça volta para se vingar de Domitila

Noveleiros 21/07/2017 | 08h07 Atualizada em

Um homem de capa preta vai rondar as ruas no capítulo previsto para ir ao ar hoje, em Novo Mundo. Sem que ninguém o reconheça, inicialmente, Chalaça (Rômulo Estrela), expulso do Brasil por Dom Pedro I (Caio Castro), vai começar a colocar em prática o plano para destruir Domitila (Agatha Moreira), a causadora da desavença entre os ex-amigos.



Agora, é esperar para ver até onde vai o estoque de ódio do então secretário real.



— Chalaça voltou para ficar! Ele saiu injustiçado nessa trama que a Domitila armou com Thomas (Gabriel Braga Nunes). Junto com o ex-marido dela, Felício (Bruce Gomlevsky), vai desmascará-la diante do príncipe. É a justiça feita com as próprias mãos – adianta Rômulo ao Extra.



O período distante da trama, programado no roteiro, foi sentido pelo público, segundo o ator. Sua resposta aos telespectadores era sempre vaga, como quem tentava reforçar a importância do mistério para a novela das seis.



— Eu sabia que Chalaça ia retornar para concluir a história dele, mas não que seria dessa forma. Estou muito feliz — conta Rômulo, que contextualiza:



— Historicamente, sabíamos que ele teve problemas com Carlota Joaquina, não com Dom Pedro. Achei legal contar a biografia dessa maneira. Apimenta a trama.