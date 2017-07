Paula Fernandes revela que fez música sobre traição inspirada em ex

Baseada em fatos reais 21/07/2017 | 09h00 Atualizada em

O estilo romântico, marca registrada de Paula Fernandes, dá lugar a uma artista com uma pegada mais sexy. É o que pode ser visto no clipe da canção Traidor, cujo clipe foi lançado no dia 13 de julho e já tem mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. A cantora está cumprindo a promessa de mostrar uma nova versão de si mesma.



— É uma Paula Fernandes mais em essência, mais simples e leve, da forma que eu sou — define ela ao site Uol.



Na internet, fãs especulam que a letra (A vida já deu pra ela um traidor / E a mim deu uma nova chance e um outro amor) seja uma indireta para o mais recente ex da cantora, o dentista Henrique do Valle, de quem se separou em novembro. Ela confirma que se baseia em experiências pessoais em suas composições:



— Assim como outras músicas que compus são resultado do que vivi, essa também é fruto do que passei e do que vejo tantas outras pessoas passarem. A canção fala sobre dar a volta por cima.



Paula está amando o cantor lírico Thiago Arancam, com quem assumiu namoro no início de junho.

— Eu e o Thiago estamos muito felizes, compartilhando momentos muito especiais — derrete-se.