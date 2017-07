Roda de samba na Redenção, na Zona Norte e black music no Gasômetro: seis opções de graça para o seu fíndi

Entretenimento na faixa 21/07/2017 | 12h54 Atualizada em

Roda de samba na Redenção...

Seleção da Tropa é uma das atrações Foto: Reprodução / Facebook

No domingão, o evento Samba de Rua da Tropa toma a Redenção, para uma grande roda de samba ao ar livre, um dos cartões-postais mais simbólicos de Porto Alegre. Na função, diversos grupos da Capital, como Seleção de Tropa, uma reunião de integrantes de bandas de Porto Alegre, Pyração, Na Levada, Tá Na Área, King, Nova Geração, Pagode Nova Era, grupo Art A e Pagode da Firma.



Onde: Parque da Redenção, em frente ao Espelho D'Água

Quando: neste domingo (23), a partir das 15h



... no Leopoldina..

Pegada Golden estará em casa Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Na Praça México, acontece a primeira edição do Samba da Norte de Rua. No evento, que rola em uma das principais praças da Zona Norte, o público pode conferir shows dos grupos Pegada Golden, oriundo do próprio bairro, que esteve recentemente na seção Estrelas da Periferia, Bixo Solto, Pagode da Firma, Criativa e do cantor Rapper Dog.

Onde: Praça México, no Jardim Leopoldina

Quando: neste domingo (23), a partir das 17h

Quanto: o evento é gratuito, mas os organizadores estarão arrecadando alimentos e roupas, que serão distribuídos para entidades da região.

... e na Zona Norte



Já no Quarto Distrito, a roda acontece com o grupo Central do Samba, que apresenta clássicos do samba de raiz.



Onde: Distrito Porto Cervejeiro, Avenida Amazonas, 835

Quando: neste sábado, às 15h





Gasômetro recebe feira e música black



Na Usina do Gasômetro, rola uma reunião de entusiastas da música black e soul, no evento Ação Black Solidária. Na função, acontecem apresentações de DJs, feira de empreendedores e artesanatos.



Onde: Usina do Gasômetro, Avenida João Goulart,

Quando: neste domingo, a partir das 14h

Quanto: o ingresso é um quilo de alimento não perecível ou roupas





Ópera na biblioteca



Na Biblioteca Pública do Estado, grandes autores da música clássica são interpretados pela Companhia Oficina de Ópera, sob a coordenação artística do maestro Cláudio Ribeiro. No programa, canções de nomes como Mozart, Rossini, Verdi, Donizetti e Bellini.



Onde: Biblioteca Pública do Estado, Riachuelo, 1.190 _ esquina com General Câmara

Quando: neste domingo, às 17h.







Homenagem a Elis na Cidade Baixa



Na Cidade Baixa, o espetáculo Simplesmente Elis traz um show especial de Rosana Marques (voz) e Alexandre Alles (piano). No palco, a dupla apresenta sucessos da Pimentinha, como a gaúcha era conhecida, como O Bêbado e a Equilibrista.

Onde: Fundação Ecarta, João Pessoa, 943

Quando: neste sábado, às 18h.



Leia mais sobre famosos e entretenimento