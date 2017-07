Sandy reclama de invasão de privacidade: "Mais noção, por favor"

Recadinho 18/07/2017 | 08h53 Atualizada em

Sandy usou o Twitter no último domingo (16) para reclamar da invasão a sua privacidade cometida por alguns fãs:

"Só um recado básico: filmar através do vitrô do camarim sem a autorização de quem está dentro dele é crime, tá? Fica a dica. E fotografar também. Mais noção, por favor", disse ela.



Leia mais:

Wanessa Camargo nega rivalidade e revela que sempre foi fã de Sandy

VÍDEO: Sandy canta "Evidências" ao lado de Xororó



Sem fotos de Theo



A cantora já deixou claro que não gosta de expor o filho, Theo, três anos. Por isso, não permite que ele seja fotografado. Tanto que chegou a pedir a um fã, recentemente, que apagasse uma postagem com imagens do pequeno. "Você sabe que eu não gosto que publiquem fotos do meu filho. Por favor, apague esse post. Obrigada", escreveu ela no Instagram.



Em resposta, o fã disse que só utilizou as fotos que Lucas Lima, marido dela, cedeu ao programa Tamanho Família.