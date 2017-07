Shows de graça em Porto Alegre, em Canoas e lançamento de CD: confira opções para o Dia Mundial do Rock

Para celebrar 13/07/2017 | 13h48 Atualizada em



Em Porto Alegre, show da Acústicos & Valvulados



Rafael Malenotti (à frente), comanda a turma da Acústicos Foto: Doni Maciel / Divulgação

..A programação do Dia Mundial do Rock, um dos gêneros mais populares do mundo, tem uma boa gama de shows para a galera que quer celebrar o dia em um ótimo astral. No Centro da Capital, quem se apresenta é a banda Acústicos & Valvulados, que despontou nos anos 1990, e que traz canções como Fim de Tarde e Até a Hora de Parar.



Onde: Rua da Praia Shopping, Andradas, 1.001

Quando: nesta quinta, às 18h30min

Quanto: de graça.



Em Canoas, povo curte Tequila Baby



Músicos da banda lembram sucessos dos anos 1990 Foto: Thiago Tavares / Divulgação

Já em Canoas, outro banda icônica dos anos 90 diverte a galera. No palco, os músicos da Tequila Baby relembram sucessos da carreira, como Sexo, Algemas & Cinta-Liga. Para aquecer o povo, a discotecagem fica por conta de Lelê Bortholacci, da Rádio Atlântida (94.3 FM).



Onde: Canoas Shopping, Guilherme Schell, 6.750

Quando: nesta quinta, a partir das 17h

Quanto: de graça



Outros eventos



De graça



Projeto A - Show com sucessos de rock com o grupo. Casa da Figueira, Afonso Pena, 190, em Cachoeirinha, às 21h.



Eventos pagos



Colitas- A banda faz show acústico, com sucessos de Beatles, Chuck Berry, Johnny Cash, entre outros nomes do gênero. Entreato, República, 163, às 21h. Ingressos a R$ 10.



Hot Stuff - A banda faz show com hits de grupos como o Rolling Stones. República das Cervejas, Amadeo Rossi, 350, em São Leopoldo, às 20h. Ingressos a R$ 7.



Juçara Blues- Show da banda em homenagem ao Dia Mundial do Rock. Riffe Bar, João Alfredo, 477, às 22h. Ingressos a R$ 15.



Tributo a Elvis - Com show de Johhny Grace, cover do mito do rock. London Music Pub, Dr. Barcelos, 1.350, em Canoas, às 21h. Ingressos a R$ 20.



Vera Loca - Show de lançamento do novo disco da banda gaúcha, também nas funções do Dia Mundial do Rock. Abertura: Hermanos Láser.Opinião, José do Patrocínio, 834, às 21h. Ingressos a R$ 40 (promocional, com a doação de um quilo de alimento não perecível) e R$ 70 (sem a doação).