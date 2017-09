"A Força do Querer": Rubinho deixa Bibi na miséria após a separação

Noveleiros 21/09/2017 | 12h48 Atualizada em

Muita gente avisou, mas Bibi (Juliana Paes) insiste em achar que Rubinho (Emílio Dantas) é o melhor marido do mundo. Traficante, bandido, mas fiel. É isso o que importa para a Perigosa. Mas o castelo de areia da moça vai desmoronar logo, logo.

Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Bibi finalmente descobre que Rubinho tem um caso com Carine (Carla Diaz). Furiosa, ela abandona o marido, mas vai pagar caro por isso.

De acordo com o Extra, Carine se torna a nova "Baronesa" do Morro do Beco. Bibi ficará na miséria, sem dinheiro nem para comprar comida para ela e o filho, Dedé (João Bravo). O auge da humilhação será quando Rubinho mandar Carine dar um recado à rival, dizendo que não dará nem o dinheiro para a pensão do filho.

E o pior nisso tudo é que fica difícil sentir pena da Bibi, né, gente? Por pior que fique a situação dela, foi a própria quem cavou isso ao escolher o caminho errado. Mas se depender de Gloria Perez, a moça tem um final feliz garantido ao lado de Caio (Rodrigo Lombardi). Será?